देश > राधे-राधे बोलते हुए इमोशनल हुए Premanand Maharaj, फूट-फूटकर रोईं पहलगाम में हुए शहीद की पत्नी, बोलीं-मेरे पति को….

Premanand Maharaj Video: प्रेमानंद जी महाराज वो शख्स हैं जिनको आज हर कोई जानता है। देश नहीं बल्कि दुनियाभर में उनके प्रवचन को सुना जाता है। वहीँ आपको बता दें, वृंदावन के प्रसिद्ध संत से मिलने देश-विदेश से लोग आते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता ऐसी ही बनी रहती है।

Published By: Heena Khan
Published: August 9, 2025 09:01:08 IST

premanand maharaj 1
premanand maharaj 1

Premanand Maharaj Video: प्रेमानंद जी महाराज वो शख्स हैं जिनको आज हर कोई जानता है। देश नहीं बल्कि दुनियाभर में उनके प्रवचन को सुना जाता है। वहीँ आपको बता दें, वृंदावन के प्रसिद्ध संत से मिलने देश-विदेश से लोग आते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता ऐसी ही बनी रहती है। संत से जब लोग समस्या पूछते हैं तो वो उसका तुरंत सही सही जवाब दे देते हैं और लोगन को उनकी बात को सुनने से बहुत सुकून और तसल्ली भी मिलती है। वहीँ अब पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी का परिवार महाराज से मिलने पहुंचा। इस दौरान माहौल इतना भावुक हो गया जिसे वीडियो में देख हर कोई हैरान रह जाएंगे। 

रोने लगे महाराज 

इस दौरान शुभम की पत्नी ने संत से कहा कि मेरे पति की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई। मैं इसे भुला नहीं पा रही हूं। वहीँ शुभम की पत्नी की बात सुन प्रेमानंद महाराज के आंसू छलक आए और वो भी रोने लगे। इस दौरान उनके मुँह से सिर्फ कुछ शब्द निकले और वो थे राधे-राधे। वहीँ पीड़िता का दुःख सुन प्रेमानंद महाराज ने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर सभी हैरान रह गए। 

पत्नी ने बयां किया दर्द 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुभम द्विवेदी के परिवार ने हाल ही में मथुरा में संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान माहौल काफी भावुक हो गया। जब शहीद की पत्नी ऐशन्या अपना दर्द रोक नहीं पाईं। उन्होंने रोते हुए कहा, “मेरे पति मेरी आँखों के सामने शहीद हो गए। वो मंजर बार-बार मेरी आँखों के सामने आता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, मैं उस पल को भूल नहीं पा रही हूँ।” ऐशन्या की बातें सुनकर पूरा माहौल गमगीन हो गया।

जानिए क्या बोले महाराज 

प्रेमानंद जी महाराज ने ऐशन्या को साहस देते हुए  कहा कि ईश्वर का विधान अटल है। उन्होंने समझाया, अगर शुभम वहाँ एक दिन पहले या बाद में गया होता, तो शायद यह घटना न घटती, लेकिन उसकी आयु पूरी हो चुकी थी, इसलिए नियति का विधान उसे उसी दिन वहाँ ले गया। मृत्यु निश्चित है और वह किसी न किसी बहाने से आती है – कभी हृदयाघात, कभी दुर्घटना, तो कभी किसी और रूप में।

Tags: home-hero-pos-3Pahalgam Terror Attackpremamand maharajshubham pahalgam attackshubham wife
