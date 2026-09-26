Home > देश > Premanand Maharaj के शिष्य की मौत से मचा हड़कंप! बुरी तरह जख्मी था निजी अंग, कमरे से मिला ग्राइंडर; छत से कैसे गिरा ​​रसिक दुलारी?

Premanand Maharaj के शिष्य की मौत से मचा हड़कंप! बुरी तरह जख्मी था निजी अंग, कमरे से मिला ग्राइंडर; छत से कैसे गिरा ​​रसिक दुलारी?

Premanand Maharaj Disciple Death: प्रेमानंद महाराज वो हैं जिनके सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले हैं. वहीं अब प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात उनके शिष्य रसिक दुलारी शरण महाराज की चौथी मंजिल से गिरने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई.

By: Heena Khan | Last Updated: September 26, 2026 6:54:59 AM IST

Premanand Maharaj Disciple Death
Premanand Maharaj Disciple Death


Premanand Maharaj Disciple Death: प्रेमानंद महाराज वो हैं जिनके सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले हैं. वहीं अब प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात उनके शिष्य रसिक दुलारी शरण महाराज की चौथी मंजिल से गिरने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, उसकी पहचान मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी 25 साल के दीपक लोधी उर्फ ​​रसिक दुलारी शरण के रूप में हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवक छत से गिरा. उसे तुरंत गंभीर हालत में सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जिसके कुछ समय बाद ही डॉक्टरों ने उसे मर्त घोषित कर दिया. 

छत से अचानक गिरे शिष्य 

जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम की है. रसिक दुलारी शरण गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल पर एक कमरे में अकेले थे. बताया जा रहा है कि वो शाम को बिल्डिंग की चौथी मंजिल की छत पर गए. वहीं थोड़ी देर बाद वो छत से नीचे गिर गए. जब ​​तक आश्रम के दूसरे सदस्य मौके पर पहुंचे, वो बुरी तरह खून से लथपथ हो चुके थे. जिसके बाद उन्हें फ़ौरन सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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जख्मी था प्राइवेट पार्ट 

हैरान कर देने वाली बात ये है कि उनके कमरे से एक ग्राइंडर भी मिला. अस्पताल से सूचना मिलने पर, सर्किल ऑफिसर (CO) संदीप सिंह और वृंदावन पुलिस स्टेशन तुरंत मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल और मृतक के कमरे की अच्छी तरह से जांच की. मृतक के कमरे से एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर बरामद हुआ. चश्मदीदों के बयान और मेडिकल जांच में मृतक के प्राइवेट पार्ट्स पर कई गंभीर चोटें और बहुत ज़्यादा खून बहने का पता चला. कहा जा रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट बुरी तरह कटे हुए थे और काफी खून बह रहा था. 

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Tags: crime newshome-hero-pos-2premanand maharaj
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