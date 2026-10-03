रसिक दुलारी के बाद महिला और बच्चा गायब! आखिर Premanand Maharaj के आश्रम में ये क्या चल रहा है?

Premanand Maharaj Disciple Case: उत्तर प्रदेश के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के एक शिष्य की मौत के मामले ने हर किसी को दहशत में डाल दिया था. वहीं मौत के आए हुए CCTV फुटेज ने भी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि रसिक दुलारी की मौत के बाद जांचकर्ताओं को उनके कमरे से एक ग्राइंडर, उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट का निशान और CCTV फुटेज मिला है, जिसमें चौथी मंजिल से जानलेवा छलांग लगाने से पहले उनके आखिरी पल कैद हुए हैं. वहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा क्यों हुआ. वहीं अब एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जो प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ा हुआ है.

3 महीने से लापता है एक और शिष्य

बता दें कि प्रेमानंद से एक और जुड़ा मामला सामने आ रहा है इस मामले में एक और लड़के ने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली थी. जिसके बाद वो युवक भी गायब है. बताया जा रहा है कि इस युवक का नाम अनुज था जो हाथरस का रहने वाला है. जो तीन महीने से लापता हैं, वहीं अब उसके पिता वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के ‘श्री राधा केली कुंज आश्रम’ के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसे ढूंढने की मांग कर रहे हैं. उनके पिता, राजबीर कहते हैं, मेरे बेटे ने तीन महीने पहले प्रेमानंद महाराज से ‘दीक्षा’ ली थी. पाँच दिन बाद, वो घर से यह कहकर निकला कि वो महाराज-जी के दर्शन करने जा रहा है, लेकिन वो कभी लौटा ही नहीं. उनका कहना है कि वो तीन महीने से उसे ढूंढ रहे हैं, फिर भी किसी ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी और न ही ठीक से बात की. अनुज के पिता ने कहा कि ‘मैं तीन महीने से गेट के बाहर सो रहा हूँ, सुनवाई की उम्मीद में, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी. आखिरकार मैंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि यही एकमात्र रास्ता बचा है. मैं महाराज-जी से बात नहीं कर पाया; उनके शिष्य मुझसे बात करने से मना कर रहे हैं. उन्होंने मेरे साथ लाए पुलिस ऑफिसर को भी डांटा और उसे जाने के लिए कहा.

#WATCH | Vrindavan, UP: Family members of Anuj—a resident of Hathras who has been missing for three months—stage a protest outside Premanand Maharaj’s ‘Shri Radha Keli Kunj Ashram’ in Vrindavan, demanding a search for him. His father, Rajbir says, “My son received ‘diksha’ from… pic.twitter.com/v15gtJmsST — ANI (@ANI) October 3, 2026

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जब एक 35 वर्षीय महिला हुई गायब

वहीं सिर्फ अनुज ही नहीं, बल्कि 35 साल ही एक और महिला 15 दिन से लापता है. जानकारी के मुताबिक़ इस मामले को भी प्रेमानंद के आश्रम से जोड़ा जा रहा है. नोएडा की 35 वर्षीय विभा सिंह 15 अगस्त को लापता हो गईं. फैमिली वाले उन्हें ढूंढते हुए वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में पहुंचे हैं. हालांकि वहां भी कुछ पता नहीं चला है. फैमिली के मुताबिक, विभा प्रेमानंद जी को बहुत मानती है. वो पहले भी कई बार आश्रम में आ चुकी है, लेकिन हर बार वापस घर आ जाती थी. इस बार उसका कुछ पता नहीं है. फैमिली को लगा कि इस बार वो आश्रम में ही रह गई होगी, इसलिए उसको ढूंढते हुए यहां तक आए हैं. हालांकि आश्रम वालों ने बताया कि परिजनों की अनुमति के बिना यहां किसी को दीक्षा नहीं दी जाती है. कल भी हाथरस के 18 वर्षीय अनुज चौधरी को ढूंढते हुए उसके परिजन प्रेमानंद जी के आश्रम में आए थे. कैली कुंज आश्रम में बीते दिनों एक शिष्य बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड भी कर चुका है.