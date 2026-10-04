मिल गया Premanand Maharaj का शिष्य, आखिर 3 महीने से कहा गायब था अनुज; पिता ने ली सुकून की नींद

Premanand Maharaj Disciple Missing: वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के 17 साल के शिष्य का परिवार लगभग तीन महीने से उसके बारे में जानकारी पाने के लिए दर-दर भटक रहा था. शुक्रवार को, हाथरस जिले के रहने वाले अनुज चौधरी के परिवार ने, जो जुलाई से लापता था, मथुरा जिले के वृंदावन में श्री राधा केली कुंज आश्रम के पास विरोध प्रदर्शन किया. उनका आरोप था कि आश्रम मैनेजमेंट पिछले तीन महीनों से उन्हें गुमराह कर रहा था और उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा था. बाद में सीनियर पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर उन्होंने प्रदर्शन वापस ले लिया. हालांकि, शनिवार शाम को उनकी तलाश खत्म हो गई जब पुलिस ने बताया कि अनुज जिले के बरसाना इलाके में एक आश्रम में मिला, जो वृंदावन से लगभग 45 km दूर है, जहां माना जा रहा था कि वो रह रहा था.

प्रेमानंद महाराज के आश्रम में हलचल

ये कुछ दिनों बाद हुआ जब प्रेमानंद महाराज के 25 साल के शिष्य की वृंदावन आश्रम के पास एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी. अनुज के चाचा निर्भय चौधरी ने कहा, “12वीं क्लास के स्टूडेंट अनुज ने जुलाई में अपनी मां की मौजूदगी में स्पिरिचुअल लीडर प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली थी. बाद में वो हाथरस में अपने घर लौट आया. कुछ दिनों बाद, वो अपने परिवार को यह कहकर घर से निकला कि वो आश्रम जा रहा है. लेकिन वो वापस नहीं आया.

नहीं लिया जा रहा था कोई एक्शन

परिवार ने दावा किया कि वे अनुज के बारे में जानकारी लेने के लिए कई बार वृंदावन गए, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला और उन्होंने हाथरस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. अनुज के गायब होने के सिलसिले में 5 जुलाई को हाथरस के साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया था. निर्भय ने कहा, “हम आश्रम के अधिकारियों से परिसर और उस अपार्टमेंट बिल्डिंग से CCTV फुटेज दिखाने के लिए कह रहे थे, जहां ज्यादातर शिष्य रहते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए.” इससे पहले दिन में, पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि अनुज जुलाई में वृंदावन गया था और स्पिरिचुअल लीडर से दीक्षा ली थी. उन्होंने कहा कि वह बाद में अपने घर लौट आया और बाद में लापता हो गया.

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