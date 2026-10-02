मौत का भयानक CCTV फुटेज! ऐसे Premanand Ji के शिष्य ने ली खुद की जान; जमीन पर लेटा, अचानक उठकर लगाई छलांग

Premanandji Disciple CCTV: वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के शिष्य 25 साल के रसिक दुलारी शरण की मौत से पहले के पलों का एक CCTV वीडियो सामने आया है. फुटेज में रसिक चौथी मंज़िल की छत की बाउंड्री वॉल पर बैठा दिख रहा है. करीब छह सेकंड बाद, वो फ़र्श पर लेट जाता है. फिर वो अचानक उठता है, बाउंड्री पर चढ़ता है और कूद जाता है. एक साधु को यह देखकर मौके की ओर भागते हुए देखा जाता है. फिर वो छत से नीचे देखता है. रसिक दुलारी शरण की 25 सितंबर को सुबह करीब 10.35 बजे बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई थी. 26 सितंबर को यमुना के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस ने इस मामले में केलि कुंज आश्रम से जुड़े 30 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है.
अचानक लगाई छलांग
पांच दिन पहले रसिक का चौथी मंज़िल से गिरता हुआ एक वीडियो सामने आया था. फुटेज में वो अचानक करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए सड़क पर गिरते हुए दिखे. उस समय दो साइकिल सवार वहां से गुजर रहे थे, उसी दौरान पानी की सप्लाई करने वाली एक गाड़ी भी वहां पहुंची. बताया जा रहा है कि साइकिल सवारों में से एक उनका शिष्य था.
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प्रेमानंद महाराज की बिल्डिंग
आपकी जानकारी बता दें कि रसिक करीब तीन महीने से वराह घाट इलाके में चार मंज़िला गुरु कृपा कुंज बिल्डिंग में रह रहे थे. यह बिल्डिंग प्रेमानंद महाराज से जुड़े ट्रस्ट केली कुंज की है. कहा जा रहा है कि आश्रम से जुड़े 50 से ज़्यादा शिष्य और सेवादार इस बिल्डिंग में रहते हैं, जो प्रेमानंद महाराज के पुराने केली कुंज आश्रम से करीब 500 मीटर दूर है.
Trigger warning:
CCTV footage of the final moments of Rasik Dulari Sharan, a disciple of Premanand Maharaj, has surfaced. The roughly 30-second clip shows him resting on a surface before jumping from the fourth floor of an ashram in Mathura, Uttar Pradesh.
Towards the end of… pic.twitter.com/1ewFgLKsdX
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 2, 2026