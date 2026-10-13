प्रेग्नेंट जर्नलिस्ट को Rahul Gandhi ने दिया धक्का? अस्पताल में भर्ती हैं पीड़िता; भड़क उठे BJP नेता

Pregnant Journalist Mistreated By Rahul Gandhi: BJP नेताओं ने मंगलवार को कांग्रेस MP राहुल गांधी पर एक प्रेग्नेंट जर्नलिस्ट को धक्का देने और उसके साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया, जो कथित चुनावी गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष के प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी. उन्होंने दावा किया कि वो घायल हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती है. BJP MLA उमंग बजाज ने कहा कि वो ये जानने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे कि जर्नलिस्ट ऋचा पाराशर के साथ कथित तौर पर बुरा बर्ताव किया गया है. बजाज ने मीडिया को बताया, ‘रात 10:00 बजे, मुझे पता चला कि एक महिला जर्नलिस्ट, ऋचा पाराशर के साथ बुरा बर्ताव किया गया है.’

अस्पताल में एडमिट है पीड़िता

उन्होंने कहा कि उनके साथ BJP नेता प्रदीप भंडारी और राजेश भाटिया, लोकल मंडल प्रेसिडेंट भी थे, और उन्होंने जर्नलिस्ट का हालचाल पूछा और यह पक्का किया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए. बजाज ने कथित घटना की निंदा की, और सवाल किया कि एक नेता जो ‘पितृसत्ता को तोड़ने’ की बात करता है, वह अपना काम कर रही एक महिला जर्नलिस्ट के साथ कथित तौर पर ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है. उन्होंने कहा, ‘मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि जो व्यक्ति ‘पितृसत्ता को तोड़ने’ की बात करता है, वो एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जो बस अपना काम कर रही थी.’

3 month pregnant Female journalist Richa Parashar was thrashed by Rahul Gandhi when she was covering her protest! Female journalist is admitted in the hospital, and she recounts the horrror! Every person should listen to this horror to know how big a goon Rahul Gandhi is& how hollow is his slogan Smash The Patriachy! — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) October 12, 2026

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भड़क उठे BJP नेता

BJP नेता राजेश भाटिया ने ये भी आरोप लगाया कि पत्रकार को गांधी ने धक्का दिया था. भाटिया ने कहा, “रात के करीब 8 या 8.30 बजे होंगे जब एक लड़की राजिंदर नगर में मेरे ऑफिस आई और अपनी बहन, जो एक पत्रकार है, के लिए मदद मांगी. उसने कहा कि राहुल गांधी ने उसकी बहन को धक्का दिया, जो प्रेग्नेंट है, और उसे चोटें आई हैं और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है.” BJP नेता प्रदीप भंडारी ने भी X पर आरोप लगाया कि पाराशर, जो उनके अनुसार तीन महीने की प्रेग्नेंट थी, पर प्रोटेस्ट कवर करते समय हमला किया गया था. उन्होंने अस्पताल में पत्रकार के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया.