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LPG Gas Safety Tips: गैस सिलेंडर से आ रही है बदबू? लीक होने पर तुरंत करें ये काम, नहीं तो हो सकता है विस्फोट

आमतौर पर लोग गैस लीक होने पर अक्सर घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे आग लग सतकती है. इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप आसानी से किसी भी समस्या को रोक सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 18, 2026 6:00:48 PM IST

LPG Gas Safety Tips: गैस सिलेंडर से आ रही है बदबू? लीक होने पर तुरंत करें ये काम, नहीं तो हो सकता है विस्फोट


LPG Gas Safety Tips: आज के समय में लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है.हालांकि, गैस सिलेंडर खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान जरूर बना देता है, लेकिन कुछ मामलोंं में गैस लीकेज की भी समस्या देखी जाती है. कई बार गैस सिलेंडर, रेगुलेटर या पाइप में खराबी आने पर गैस का रिसाव शुरू हो जाता है. ऐसी स्थिति में सिलेंडर के आसपास तेज बदबू आने लगती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि गैस सिलेंडर लीक कर रहा है. ऐसी स्थिति में समझदारी नहीं दिखाने पर कई बार आग लग सकती है या फिर विस्फोट भी हो सकता है.

आमतौर पर लोग गैस लीक होने पर अक्सर घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे आग लग सतकती है. इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप आसानी से किसी भी समस्या को रोक सकते हैं. 

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1. रेगुलेटर को तुरंत बंद करें

अगर आपका गैस सिलेंडर लीक कर रहा है और ऐसे में आपको गैस की तेज गंध महसूस हो रही है, तो सबसे पहले सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद करें. इससे गैस का बहाव रुक जाएगा और रिसाव बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा. इस स्थिति में घबराएं नहीं बल्कि थोड़ा सावधान होकर रेगुलेटर को बंद करें. इसके अलावा आपको यह भी देख लेना चाहिए कि कहीं गैस पाइपतो लीक नहीं हो रही है इसकी जांच करनी जरूरी है. 

2. खिड़कियों और दरवाजों को खोलें 

गैस सिलेंडर लीक होने पर आपको सबसे पहले अपने घर के दरवाजे और खिडकियों को खोल देना चाहिए. इस स्थिति में आपको घर के सभी खिड़कियों और दरवाजों को खोलना चाहिए. ऐसा करने से वेंटिलेशन बढ़ा है साथ ही साथ गैस घर के बाहर निकलने लगती है. इससे आग लगने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. 

3. नहीं चलाएं बिजली के स्विच 

अगर आपके घर में गैस सिलेंडर लीक हो रहा है तो ऐसे में आपको बिजली की स्विच का ध्यान रखना चाहिए. अगर गैस लीकेज हो रही है तो ऐसे में लाइट ऑन या ऑफ करने से बचें साथ ही साथ एग्जॉस्ट फैन या फिर मोबाइल चार्जर को बोर्ड में लगाने से बचें. कई बार ऐसा करने से आग बिजली के बोर्ड तक पहुंच सकती है और कुछ मामलों में खतरा भी हो सकता है.

Tags: LPG Gas Safety
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