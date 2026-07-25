वर्दी की आड़ में गैंगस्टर का खेल! प्रवीण वाल्मीकि केस में बड़ा खुलासा; पूर्व पुलिसकर्मी पर विधवा को धमकाने और जमीन हड़पने का आरोप

Praveen Valmiki gangster Case: पुलिस ने हरिद्वार-रुड़की के कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से जुड़े जमीन हड़पने और धमकाने के एक कथित मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी शेर सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप दर्ज किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, शेर सिंह पर एक विधवा और उसके परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकाने और गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर गैर-कानूनी फ़ायदा कमाने की साज़िश रचने का आरोप है. शेर सिंह को इस मामले में सितंबर 2025 में गिरफ़्तार करके जेल भेजा गया था. बाद में नवंबर 2025 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसे ज़मानत दे दी थी.

कुख्यात गैंग के खिलाफ़ ज़मीन हड़पने के आरोप

पुलिस के मुताबिक, प्रवीण वाल्मीकि के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, ज़बरदस्ती वसूली, किडनैपिंग और गैर-कानूनी ज़मीन हड़पना शामिल है. वह अभी जेल में है.

जांच एजेंसियों का आरोप है कि प्रवीण वाल्मीकि अपने साथियों के साथ एक क्रिमिनल गैंग चलाता था. मनीष बॉलर, शेर सिंह और हसन अब्बास ज़ैदी वाले गैंग ने कथित तौर पर लोगों को उनकी ज़मीन हड़पने और गैर-कानूनी फ़ायदा कमाने की धमकी दी थी. पुलिस के मुताबिक, रुड़की की एक विधवा भी गैंग की कथित गतिविधियों का शिकार हुई. आरोप है कि गैंग के सदस्यों ने महिला के भाई और जीजा को गोली मार दी, जिसके बाद वह अपने बच्चों के साथ रुड़की छोड़कर चली गई.

पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप

जांच में पता चला कि महिला की गैरमौजूदगी में, कथित तौर पर उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया और उसे धोखे से बेच दिया गया. जब महिला को इस बारे में पता चला, तो उसे और उसके बच्चों को कथित तौर पर धमकाया गया.

पुलिस का आरोप है कि शेर सिंह, जो उस समय उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल था, ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया. जांचकर्ताओं के मुताबिक, वह सितारगंज जेल और रुड़की कोर्ट में कई बार प्रवीण वाल्मीकि से मिला और पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव डाला.

महिला को प्रवीण वाल्मीकि के पास ले जाया गया और धमकाया गया

पुलिस का यह भी दावा है कि रुड़की कोर्ट में पेशी के दौरान महिला को प्रवीण वाल्मीकि के पास ले जाया गया और धमकाया गया. आरोप है कि उसने गैंग के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर विवादित ज़मीन की बिक्री से गैर-कानूनी मुनाफा भी कमाया. गंगानगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस का कहना है कि मौजूद सबूतों के आधार पर शेर सिंह को 15 सितंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया. जांच जारी है.