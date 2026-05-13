कौन हैं प्रवीण सूद? जिनका CBI निदेशक के तौर पर फिर 1 साल बढ़ा कार्यकाल; राहुल गांधी ने जताई थी असहमति

Praveen Sood Tenure Extension: विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अपनी असहमति दर्ज कराने के एक दिन बाद, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के प्रमुख प्रवीण सूद के कार्यकाल में एक और साल के विस्तार को मंज़ूरी दे दी.

सूद का दो साल का कार्यकाल, जिसे 2025 में एक साल के लिए बढ़ाया गया था, 24 मई को खत्म होने वाला था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर प्रवीण सूद कौन हैं.

कौन हैं प्रवीण सूद?

कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी सूद, 25 मई 2023 को CBI निदेशक नियुक्त होने से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के तौर पर कार्यरत थे. उनके करियर में बेल्लारी और रायचूर में पुलिस अधीक्षक; बेंगलुरु शहर में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात); मैसूर और बेंगलुरु में पुलिस आयुक्त; अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक; प्रधान सचिव (गृह); DGP (आंतरिक सुरक्षा); और DGP (अपराध जांच विभाग) के पदों पर तैनाती शामिल है. उन्होंने मॉरीशस सरकार के सलाहकार के तौर पर भी काम किया है.

प्रवीण सूद की डिग्री

सूद ने IIT, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech किया है, और IIM, बेंगलुरु तथा मैक्सवेल स्कूल ऑफ़ गवर्नेंस, सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है.

जारी आदेश में क्या कहा गया?

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने, समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर, प्रवीण सूद, IPS (KN:1986) के कार्यकाल को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के निदेशक के तौर पर 24 मई के बाद एक साल की अवधि के लिए बढ़ाने को मंज़ूरी दे दी है.

अगले CBI निदेशक का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय समिति की मंगलवार को हुई बैठक के तुरंत बाद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में इस प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए कहा था कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है और वह किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इस समिति के तीसरे सदस्य हैं.