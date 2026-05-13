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टैटू से लगाव रखते थे प्रतीक यादव, पीछे छिपा था राज, आर्टिस्ट ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Prateek Yadav Tattoo: आज सुबह प्रतीक यादव का देहांत हो गया. इसके बाद उनके टैटू भी वायरल हो रहे हैं. उनकी टैटू आर्टिस्ट ने बताया है कि उनके टैटू कोई साधारण नहीं होते, बल्कि उनके पीछे कहानी छिपी होती है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 13, 2026 5:59:30 PM IST

प्रतीक यादव के टैटू की कहानी
प्रतीक यादव के टैटू की कहानी


Prateek Yadav Tattoo: प्रतीक यादव 38 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ गए. पीछे छोड़ गए अनेकों बातें और अपना व्यवहार. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्रतीक यादव को टैटू से काफी लगाव था. उनके शरीर पर काफी टैटू थे. कहा जा रहा है कि वो टैटू केवल डिजाइन नहीं बल्कि गहरे मतलब और भावनाओं से जुड़े थे. उनके टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए प्रतीक यादव के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. 

आर्टिस्ट ने शेयर की टैटू की कहानी

टैटू आर्टिस्ट ने कहा कि प्रतीक को सिर्फ फैशन या स्टाइल नहीं मानते थे. उनके लिए हर टैटू एक कहानी था, जो उनकी सोच और जिंदगी से जुड़ी खास भावनाओं का प्रतीक था. उनकी शेयर की गई वीडियो में प्रतीक यादव ने खुद अपने टैटू का मतलब बताया था. उनके टैटू किसी याद, विश्वास और उनके सफर को दर्शाता है. इसके कारण वे टैटू बनवाने से पहले उनका मतलब और भावना बताते हैं. उन्होंने बताया कि प्रतीक ने अपने टैटू के पीछे सोच को बहुत गहराई से समझाया था. टैटू आर्टिस्ट ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने प्रतीक यादव के साथ काम किया है, जो केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक खास एक्सपीरिएंस था. 

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काम ही नहीं, सोच के कारण चर्चा में प्रतीक

बता दें कि आज सुबह प्रतीक यादव का निधन हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी फोटोज और वीडियोज वायरल हो रही हैं. उनके टैटू और उनसे जुड़ी कुछ बातें लगातार उनके प्रशंसक शेयर कर रहे हैं. इससे साफ है कि वे केवल अपने काम ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के कारण भी चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने अपनी सोच के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई हुई थी. इसी बीच उनकी टैटू वाली वीडियो वायरल हुई, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

ये भी पढ़ें:-प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा! क्यों गिर पड़े किचन में और अस्पताल में पहुंचने से पहले चली गई जान?

Tags: prateek yadav
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