Home > उत्तर प्रदेश > प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा! क्यों गिर पड़े किचन में और अस्पताल में पहुंचने से पहले चली गई जान?

प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा! क्यों गिर पड़े किचन में और अस्पताल में पहुंचने से पहले चली गई जान?

Prateek Yadav: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मृत्यु के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है. जिसमें पता चला है कि उनके शरीर में खून का थक्का जमा हुआ था. चलिए जानते हैं पूरी जानकारी.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 13, 2026 4:40:19 PM IST

प्रतीक यादव की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने
प्रतीक यादव की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने


सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का आज बुधवार को 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था. उनकी मौत के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर छा गई है. अब प्रतीक यादव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं. प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनके शरीर में खून का थक्का जम गया था, जो शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया, जिससे धमनियों और फेफड़ों में समस्याएं उत्पन्न हुईं और उनकी मौत हो गई. 

क्या जानकारी सामने आई?

प्रतीक यादव की मृत्यु के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि खून जमने के कारण धमनियों और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हार्ट अटैक आ गया. रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी हृदय गति रुकना ही मृत्यु का तात्कालिक कारण था. हालांकि अधिकारियों ने बताया कि आंतरिक अंगों की रिपोर्ट पूरी होने के बाद और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है. यानी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी. 

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कब और कैसे हुई मौत?

जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव को परिवार के सदस्यों द्वारा सुबह 6.15 बजे लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अब उनके शव का किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है. हालांकि, प्रारंभिक जांच के अनुसार, शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे. परिवार वालों ने बताया कि प्रतीक यादव किचन में बेसुध पड़े थे, तभी उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया. 

कब किया जाएगा अंतिम संस्कार?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार कल (गुरुवार) दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के पिपरा घाट पर होगा.

Tags: prateek yadavprateek yadav death reason
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