Prateek Yadav Lifestyle: 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी और बेहिसाब दौलत! प्रतीक यादव की रईसी के आगे बॉलीवुड स्टार्स भी थे फेल, जीते थे ऐसी लाइफ

Prateek Yadav Death News: प्रतीक यादव, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह(Mulayam Singh Yadav) के छोटे बेटे और BJP नेता अपर्णा यादव के पति थे, आज (बुधवार को) निधन हो गया. उनके निधन के बाद, उनकी निजी ज़िंदगी चर्चा का विषय बन गई है. उत्तर प्रदेश के सबसे जाने-माने राजनीतिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखने के बावजूद, प्रतीक यादव हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे. हालाँकि, प्रतीक अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़ोटो और वीडियो शेयर करते रहते थे. इन तस्वीरों में उन्हें कार चलाने से लेकर जिम में पसीना बहाते हुए वर्कआउट करते हुए देखा जा सकता था. फ़िटनेस के शौकीन होने के साथ-साथ, प्रतीक यादव रियल एस्टेट के कारोबार से भी जुड़े थे. उन्हें अक्सर महंगी कारों के साथ भी देखा जाता था. ये नज़ारे अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते थे. आइए प्रतीक यादव की जीवनशैली पर एक नज़र डालते हैं.

UK में हुई पढ़ाई

प्रतीक ने अपनी पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम के लीड्स विश्वविद्यालय से की. देश के सबसे जाने-माने राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद, प्रतीक राजनीति से दूर ही रहे. उनकी पेशेवर दिलचस्पी रियल एस्टेट और फ़िटनेस में थी. लखनऊ में उनका अपना एक जिम था, जिसका नाम ‘द फ़िटनेस प्लैनेट’ था. इसके अलावा, वह ‘जीव आश्रय’ नाम का एक संगठन भी चलाते थे, जो आवारा कुत्तों के इलाज और देखभाल के लिए समर्पित है.

स्कूल के दिनों की दोस्ती से शादी तक का सफ़र

प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की दोस्ती स्कूल के दिनों में शुरू हुई थी. वे पहली बार तब मिले थे जब वे 9वीं कक्षा में थे. बाद में, जब वे अपनी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे, तब उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया. 2011 में, उन्होंने अपने परिवारों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिन्होंने बाद में इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी. अपर्णा और प्रतीक की शादी में देश की कई जानी-मानी राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की थी. उनकी राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर होने के बावजूद, इस जोड़े के बीच की केमिस्ट्री अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थी.

फ़िटनेस के शौकीन और महंगी कारों के दीवाने

बताया जाता है कि प्रतीक यादव नियमित रूप से वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ और कार्डियो वर्कआउट करते थे. बॉडीबिल्डिंग के शौकीन प्रतीक का लखनऊ में अपना एक जिम भी था, जिसे वह खुद ही चलाते थे. जिम के अलावा, प्रतीक यादव को लग्ज़री कारों और कार रेसिंग का भी बहुत शौक था. उन्हें रफ़्तार और रोमांच से गहरा लगाव था. प्रतीक यादव को अक्सर हाई-परफॉर्मेंस कारों के साथ देखा जाता था. कई मौकों पर, उन्हें रेसट्रैक पर तेज़ रफ़्तार गाड़ियों के पहिये के पीछे देखा गया, जहाँ वे अपनी ड्राइविंग स्किल्स को परखते थे. प्रतीक के पास एक लैम्बोर्गिनी भी थी, जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग 5 करोड़ थी.

प्रतीक यादव को स्टाइलिश टैटू बनवाना बहुत पसंद था

प्रतीक यादव को अपने शरीर पर टैटू बनवाने का भी बहुत शौक था. उनके शरीर पर बने स्टाइलिश टैटू उनकी मज़बूत पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा उभारते थे. वे अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर करते थे जिनमें उनके टैटू साफ़ दिखाई देते थे.

प्रतीक का जानवरों के साथ भी गहरा जुड़ाव था

कहा जाता है कि प्रतीक यादव को जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव था. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वे अक्सर अपने पालतू कुत्तों और दूसरे जानवरों के साथ की तस्वीरें शेयर करते थे. कभी-कभी उन्हें कुत्तों के साथ खेलते हुए देखा जाता था, तो कभी उन्हें प्यार से किसी बछड़े को सहलाते हुए देखा जाता था. प्रतीक यादव को कई मौकों पर जानवरों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अपना समर्थन देते हुए भी देखा गया.