Prateek Yadav Funeral: कब और कहां होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार? जानें पूरी डिटेल

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन बुधवार को 38 वर्ष की आयु में हो गया था. उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक थी. आज 14 मई को प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें दिग्गज हस्तियां पहुंचने वाली हैं. जानिए अंतिम संस्कार की पूरी डिटेल.

कब और कहां होगा अंतिम संस्कार?

प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की जानकारी उनकी पत्नी अपर्णा यादव दी. उन्होंने पुष्टि की है कि उनका अंतिम संस्कार आज लखनऊ में होगा. अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने बताया कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ‘पद्म विभूषण’ श्री से मुलायम सिंह यादव के प्रिय पुत्र प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज (14 मई) को सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित बैकुंठ धाम (भैंसकुंड) में किया जाएगा.

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि “पद्म विभूषण” पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र एवं हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार कल प्रातः 11:00 बजे बैकुंठ धाम (भैंसाकुंड) में संपन्न होगा। इस दुःखद घड़ी में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति… pic.twitter.com/VXIuLnUZN3 — Aparna Bisht Yadav (@aparnabisht7) May 13, 2026

कैसे हुई मौत?

प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत फेफड़ों में गंभीर रूप से खून के थक्के जमने के कारण सांस लेने में समस्या हुई थी. इसका मतलब है कि उनके फेफड़ों में रक्त का थक्का जम गया था, जिससे रक्त प्रवाह बुरी तरह बाधित हो गया और हृदय और श्वसन प्रणाली अचानक काम करना बंद कर दी.

घर पर बेसुध पड़ थे प्रतीक यादव

प्रतीक यादव को बुधवार तड़के करीब 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, नब्ज नहीं चल रही थी और उनकी पुतलियां स्थिर और फैली हुई थीं. उनके साथ केवल उनके घरेलू कर्मचारी ही अस्पताल गए थे.

कौन थे प्रतीक यादव?

प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे. वे अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे. उनकी पत्नी अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा की सदस्य हैं. प्रतीक का जन्म 7 जुलाई 1987 को हुआ था. मुलायम सिंह यादव की इससे पहले मालती देवी से शादी हुई थी, जिनसे उन्हें अखिलेश यादव नाम का बेटा हुआ. मालती देवी का 2003 में निधन हो गया था. खबरों के अनुसार, मुलायम सिंह यादव ने अपनी दूसरी शादी को लंबे समय तक गुप्त रखा और बाद में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया. प्रतीक राजनीति से काफी हद तक दूर रहे. खबरों के मुताबिक, वे रियल एस्टेट के कारोबार में थे और फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग के शौकीन थे। लखनऊ में उनका ‘द फिटनेस प्लैनेट’ नाम का एक जिम था.