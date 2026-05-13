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Prateek Yadav Net Worth: राजनीति नहीं तो कैसे करोड़पति बने प्रतीक यादव? लग्ज़री कारों का शानदार कलेक्शन; भाई अखिलेश यादव से थे चार हाथ आगे

Prateek Yadav Net Worth: राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश के यादव परिवार में उस समय मातम छा गया जब पता चला कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है. जी हाँ! उन्होंने आज (13 मई) लखनऊ के अस्पताल में अंतिम सांस ली.

By: Heena Khan | Published: May 13, 2026 7:56:33 AM IST

prateek yadav net worth
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Prateek Yadav Net Worth: राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश के यादव परिवार में उस समय मातम छा गया जब पता चला कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है. जी हाँ! उन्होंने आज (13 मई) लखनऊ के अस्पताल में अंतिम सांस ली. वहीं अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका  निधन कैसे हुआ. जी हाँ! मात्र 39 की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि प्रतीक यादव के पास कितनी संपत्ति है ? 

जानें प्रतीक यादव की नेटवर्थ 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवंगत समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी धन-दौलत में अपने बड़े भाई अखिलेश यादव से कम नहीं थे. बता दें कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई और मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव राजनीति से दूर थे और अपने खुद के बिजनेस संभालते थे. बता दें कि प्रतीक के कई जिम हैं और वो रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्टिव थे. बता दें कि उनकी कुल संपत्ति ₹5.5 करोड़ से ₹7 करोड़ के बीच है. हालांकि, यह आंकड़ा 2024 के अनुमानों पर आधारित है, और तब से उनकी मौजूदा कुल संपत्ति बढ़ भी सकती है.

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क्या था प्रतीक की कमाई का जरिया 

जानकारी के मुताबिक़ प्रतीक यादव की कुल संपत्ति ₹6 से ₹7 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई के ज़रियें में उनका जिम का कारोबार, फ़िटनेस ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन और इसी तरह के दूसरे काम शामिल हैं. इसके अलावा, वो रियल एस्टेट सेक्टर से भी बेहतरीन कमाई कर लेते थी. प्रतीक काफ़ी समय से रियल एस्टेट के कारोबार में भी एक्टिव थे, उनके पोर्टफ़ोलियो में प्रॉपर्टी डीलिंग, निवेश और कमर्शियल इमारतें शामिल हैं. फ़ोर्ब्स इंडिया ने भी रियल एस्टेट को ही प्रतीक की कमाई का मुख्य ज़रिया बताया है.

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जिम के कारोबार से बने करोड़पति 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतीक ने लखनऊ में ‘Iron Core Fit’ नाम से एक हाई-एंड जिम का कारोबार शुरू किया. वहीं फिर 2015 में शुरू हुआ यह काम अब कई ब्रांचों में तब्दील हो गया था. खास ग्राहकों को सेवा देने वाली इस जगह की सालाना मेंबरशिप फ़ीस लगभग ₹35,000 है. इस जिम को लग्ज़री पर खास ध्यान देकर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इटली और अमेरिका से मंगाए गए अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं. उनकी कुल कमाई में फ़िटनेस ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन और खुद जिम के कारोबार से होने वाली आय शामिल है. इतना ही अनहि वो अलग-अलग ब्रांडों के लिए ब्रांडिंग और प्रमोशन से जुड़ी गतिविधियों से भी कमाई करते थ.

Lamborghini में घूमते थी प्रतीक 

सिर्फ यही नहीं, प्रतीक यादव अखिलेश यादव से भी चार हाथ आगे थे. बता दें कि उनकी संपत्ति में लग्ज़री कारों का एक शानदार कलेक्शन भी शामिल है. उनके कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी एक Lamborghini है, जिसकी कीमत ₹5 करोड़ है. उनकी बताई गई सालाना आय लगभग ₹1.5 करोड़ थी और ये आंकड़ा उनके भाई अखिलेश यादव की आय से काफ़ी ज़्यादा है. 

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