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कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? मुलायम परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, सियासी गलियारों में हलचल

Prateek Yadav Death Reason: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का लखनऊ में 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनकी मौत के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. आखिर कैसे हुई उनकी मौत?

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 13, 2026 10:15:44 AM IST

प्रतीक यादव की मौत का क्या है कारण
प्रतीक यादव की मौत का क्या है कारण


Prateek Yadav Death Reason: समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया. महज 38 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी मौत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ लोगों को कहना है कि हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज भी एक वजह हो सकती है. उनकी मौत का असली खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही होगा. जानिए पूरी बात. 

कैसी हुई मौत?

जानकारी के अनुसार प्रतीक यादव को परिवार के सदस्यों द्वारा सुबह 6.15 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. अब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के डॉक्टरों का एक पैनल जल्द ही शव का पोस्टमार्टम करेगा ताकि मृत्यु का कारण पता चल सके. प्रारंभिक जांच के अनुसार, शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे. यानी की मौत का असली कारण जांच के बाद ही सामने आएगा. 

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डॉक्टरों ने क्या बताया?

प्रतीक यादव की मौत को लेकर सिविल हॉस्पिटल के निदेशक का आधिकारिक बयान सामने आया है. निदेशक के मुताबिक प्रतीक यादव के ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचकर बताया कि भैया की तबीयत खराब हो गई है. जब डॉक्टर घर पहुंचे तो शरीर में कोई हलचल नहीं थी. इसके बाद शव को सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें ‘ब्रॉट डेड’ घोषित कर दिया गया. शुरुआती तौर पर मामला संदिग्ध पॉइजनिंग का लगा, जिसके चलते शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेजा गया.

परिवार वालों ने क्या कहा?

परिवारजनों के अनुसार प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे और कुछ दिन पहले उन्हें मेदांता अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि आज तड़के अचानक तबीयत बिगड़ने पर अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे. उस समय अपर्णा यादव शहर से बाहर थीं.

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Tags: prateek yadav
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