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गंगा में विलीन हुए प्रतीक यादव, अस्थि विसर्जन के समय भावुक हुईं पत्नी अपर्णा, बेटियां भी रहीं मौजूद

प्रतीक यादव की अस्थियां विसर्जन कर दी गई हैं. इस दौरान उनकी पत्नी अपर्णा यादव काफी भावुक नजर आईं. बाबा रामदेव और मुलायम सिंह यादव के परिवार वालों ने मिलकर अस्थि विसर्जन कीं.

By: Deepika Pandey | Published: May 16, 2026 6:13:48 PM IST

गंगा में विसर्जित हुईं प्रतीक यादव की अस्थियां
गंगा में विसर्जित हुईं प्रतीक यादव की अस्थियां


Prateek Yadav: समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियों का विसर्जन किया गया. शनिवार को हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा नदी में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया. इस दौरान उनकी पत्नी अपर्णा काफी भावुक नजर आईं. प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव अस्थियां लेकर चार्टर्ड प्लेन से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची थीं. वहां से वे सीधे हरिद्वार गईं और वीआईपी घाट गई. 

अस्थि विसर्जन के दौरान मौजूद रहे ये लोग

इस दौरान अपर्णा यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव के बेटे सांसद आदित्य यादव, अपर्णा और प्रतीक की बेटियां प्रथमा और पद्मजा थीं. साथ ही अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट तथा भाई अमन सिंह बिष्ट भी मौजूद थे. इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव भी वहां मौजूद रहे. हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव नजर नहीं आए. वीआईपी घाट पर पुरोहित पंडित शैलेश मोहन पांडेय ने अस्थि विसर्जन कराया. बाबा रामदेव ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर गंगा जी में अस्थि विसर्जन कराईं और परिवार को सांत्वना दी.

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13 मई को हुई थी प्रतीक यादव की मौत

बता दें कि  13 मई 2026 को लखनऊ में प्रतीक यादव का निधन हुआ था. 14 मई 2026 को लखनऊ के बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और कार्डियोरेस्पिरेट्री कोलैप्स था. वहीं डॉक्टर्स ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके फेफड़ों की मुख्य नस में खून का एक बड़ा थक्का जम गया था, जिससे फेफड़ों और दिल में खून प्रवाहित होना बंद हो गया था. इसके कारण उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया था. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदरूनी चोटें

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक यादव के शरीर पर कुछ अंदरूनी चोटों के निशान मिले. इनमें तीन निशान उनकी मौत से लगभग एक सप्ताह पहले के थे. वहीं तीन निशान उनकी मौत के एक दिन पहले के थे. प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक और जिम के शौकीन थे. ऐसे में इस तरह किसी फिट इंसान की मौत हो जाना, अपने आप में शॉकिंग है. साथ ही उनके शरीर पर निशान मिलने से ये साधारण मौत नहीं बल्कि हत्या की भी आशंका जताई जा रही है. प्रतीक यादव के फैंस और एक एनजीओ ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर इस मामले की स्वतंत्र एसआईटी जांच कराने की मांग भी की है.

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