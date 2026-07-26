VIDEO: ‘शराबबंदी में काम कैसा चल रहा है…’, प्रशांत किशोर ने पवन सिंह को बताया पियक्कड़, वीडियो वायरल

VIDEO: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई (2026) को होनी है, और अलग-अलग पार्टियों के नेता इलाके में प्रचार कर रहे हैं. BJP ने हाल ही में पवन सिंह को प्रचार के लिए उतारा था. पवन सिंह ने BJP कैंडिडेट नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगे. इस बीच, जन सुराज के आर्किटेक्ट और बांकीपुर से कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने एक बयान में पवन सिंह पर तंज कसा है.

प्रशांत किशोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है जिसमें वह पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं. बांकीपुर के लोगों को एड्रेस करते हुए वह कहते हैं, “शराब तो बंटेगी ही… शराब मत पियो भाई, वह पवन सिंह पर छोड़ दो… पैसा बंटेगा तो लेना पड़ेगा.”

प्रशांत किशोर ने क्या कहा?

प्रशांत किशोर आगे कहते हैं, “कल हमने पवन सिंह को नाचते हुए देखा… और लोग नाच रहे थे. हमने पूछा, ‘अरे, बिहार में शराबबंदी है, पवन जी का काम कैसा चल रहा है? वह तो 12 बजे उठते हैं.” तो भाई, नाच-गाना देखो, चिकन-चावल खाओ, और अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा लो… BJP ने लूटा है. पैसे की कोई कमी नहीं है.’

BJP के अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपये हैं-प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा, “BJP के अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपये हैं. अगर आप बिहार को 2,000-4,000 करोड़ रुपये बांटते हैं, तो ले लो. यह आपका अपना पैसा है. लोग कहते हैं, ‘अगर उसने पैसा लिया, तो तुम वोट कैसे नहीं दोगे?’ अरे भाई, पैसा तो उसके बाप का है… वो हमसे लूटा हुआ बांट रहा है… तो पैसा ले लो… गाना तो सुना है, ‘पार्टी अभी शुरू हुई है… अगले पांच दिन पार्टी का मज़ा लो… जैसे नेता वोट लेकर भूल जाता है, वैसे ही तुम भी पैसे लेकर भूल जाओ…'”

प्रशांत किशोर ने लोगों को उनके वोट की अहमियत समझाई. उन्होंने कहा, “जब वोट दो तो सिर्फ़ अपने बच्चों के चेहरे याद रखना.” इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सी बातें कहीं.