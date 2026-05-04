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तमिलनाडु चुनाव में विजय थलापति को प्रशांत किशोर ने पहले ही दे दी थी ये सलाह, 118 सीटें लाने की कही थी बात

उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर थलापति मेहनत करें तो से में वे निश्चिततौर पर चुनाव जीत सकते हैं. एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत ने विजय को मेहनत करने की सलाह भी दी थी. हालांकि, यह करीब 7 महीने पहले की बात है.

By: Kunal Mishra | Published: May 4, 2026 12:35:22 PM IST

तमिलनाडु चुनाव में विजय थलापति को प्रशांत किशोर ने पहले ही दे दी थी ये सलाह, 118 सीटें लाने की कही थी बात


Thalapathy Vijay politics: फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले एक्टर विजय थलापति इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 लड़ रहे हैं. रुझानों के मुताबिक उनकी पार्टी टीवीके सबसे आगे चल रही है. हालांकि, फिल्मों से राजनीति में आकर वे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं. इस बीच बिहार में जनसुराज के चीफ और राजीनीति सलाहकार प्रशांत किशोर ने कुछ महीने पहले ही थलापति के राजनीतिक करियर पर भविष्यवाणी कर दी थी.

उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर थलापति मेहनत करें तो से में वे निश्चिततौर पर चुनाव जीत सकते हैं. एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत ने विजय को मेहनत करने की सलाह भी दी थी. हालांकि, यह करीब 7 महीने पहले की बात है. 

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118 सीटें जीतने की कही थी बात 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर ने विजय थलापति को कहा था कि अगर वे मेहनत करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में 118 सीट जीत सकते हैं इस बात को नोट कर लें. PK सफल स्ट्रेटजिस्ट हैं, जिन्होंने विजय की स्ट्रेटजी बनाने के साथ ही साथ कैंपेन भी तैयार कराया था. हालांकि, काफी हद तक यह स्ट्रैटजी सफल होती भी नजर आ रही है. हालांकि, देखा जाए तो प्रशांत ने खुद के यानि जनसुराज पार्टी के लिए भी 100 से ज्यादा सीटें आने का दावा किया था. लेकिन, बिहार विधानसभा में उनकी और उनकी पार्टी खाता खोल पाने तक में समर्थ नहीं रही. 

तमिलनाडु कौन चल रहा है आगे? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय थलापति की TVK फिलहाल 104 वोटों से आगे चल रही है. इसके साथ ही ADMK ने 67 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है. रुझानों और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक विजय थलापति को बंपर वोटों से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है. प्रशांत ने थलापति के लिए यह भी कहा था कि हममें कुछ भी सामान्य नहीं है. वे सुपरस्टार हैं और मैं नहीं हूं. अगर वे अच्छे से चुनाव लड़ें तो उनके जीतने की बहुत संभावनाएं हैं. वह भी या तो फर्श पर रहेंगे या अर्श पर. 

Tags: Thalapathy Vijay
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