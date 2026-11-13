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Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी से मिले प्रसार भारती के अध्यक्ष और गीतकार प्रसून जोशी, उत्तराखंड के इन विषयों पर हुई चर्चा

Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं प्रसून जोशी के बीच उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, कला, साहित्य, संगीत एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. साथ ही राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं एवं रचनात्मक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया.

By: Hasnain Alam | Published: November 13, 2026 5:56:12 PM IST

सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने की मुलाकात
सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने की मुलाकात


Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज (13 नवंबर) सीएम आवास में प्रसार भारती के अध्यक्ष, प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी ने शिष्टाचार भेंट की.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं प्रसून जोशी के मध्य उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, कला, साहित्य, संगीत एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. साथ ही राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं एवं रचनात्मक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, लोकगीत, लोककला एवं परंपराएं राज्य की अमूल्य धरोहर हैं. राज्य सरकार इनके संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

सीएम धामी ने साहित्य, गीत लेखन, सिनेमा एवं रचनात्मक जगत में प्रसून जोशी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कला और साहित्य समाज की संवेदनाओं, विचारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम हैं. इनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है.

इस अवसर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को संचार एवं प्रसारण के विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक पहचान दिलाने तथा राज्य की लोककला और लोकसंस्कृति को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई.

Tags: Prasoon JoshiPushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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