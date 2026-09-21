Pranit More: 370 रुपये बिरयानी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कॉमेडियन प्रणित मोरे की याचिका पर केंद्र और दो राज्यों को नोटिस

Supreme Court Pranit More Case: स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे से जुड़ा 370 रुपये बिरयानी विवाद सोमवार 21 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ क्लब करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा. मालमे की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने की. इसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वीं. मोहना भी शामिल थे.

क्या मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रणित मोरे?

प्रणित मोरे की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR में आरोप और घटना का आधार काफी हद तक एक जैसा है. ऐसे में सभी मामलों को अलग-अलग चलाने के बजाय उन्हं एक साथ क्लब किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि मोरे विवाद को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं और मामले में ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं. वकील ने अदालत को यह भी बताया कि विवादित वीडियो FIR दर्ज होने से पहले ही हटा दिया गया था.

मोरे के मुताबिक, वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने से पहले उनकी PR टीम ने उनसे अनुमति नहीं ली थी. उन्होंने यह भी कहा कि वह उस समय यात्रा पर थे.

कैसे शुरू हुआ 370 रुपये बिरयानी विवाद?

विवाद की शुरुआत गुरुग्राम में हुए प्रणीत मोरे के एक स्टैंडअप शो की वायरल क्लिप से हुई. शो के दौरान ऑडियंस में मौजूद हिमांशु जांगड़ा ने अपनी डेट का अनुभव साझा किया था. उसने बताया था कि डेट के दौरान उसने चिकन बिरयानी पर करीब 370 रुपये खर्च किए. बात आगे बढ़ने पर उसने उस खर्च के बदले महिला से संबंध की अपेक्षा जताने जैसी टिप्पणी की. वायरल वीडियो में प्रणित मोरे इस बातचीत पर हंसते हुए नजर आए और उन्होंने इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट कहा. इस बयान को लेकर मोरे की काफी आलोचना हुई.

NCW ने भी लिया था संज्ञान

विवाद बढ़ने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मामले का संज्ञान लिया. आयोग ने प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को तलब किया था और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी थी. आयोग ने वायरल क्लिप में महिलाओं के प्रति जबरदस्ती और सहमति जैसे गंभीर मुद्दों को हल्के में लिए जाने पर चिंता जताई थी.

इसके बाद विवाद से जुड़ी पुलिस कार्रवाई महाराष्ट्र और हरियाणा तक पहुंची. महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जबकि गुरुग्राम में भी FIR दर्ज हुई. इसी वजह से अलग-अलग जगहों पर चल रहे मामलों को एक साथ करने की मांग लेकर मोरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब केंद्र और दोनों राज्य सरकारों के जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी.