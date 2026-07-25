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Pralhad Joshi Net Worth: कितने अमीर हैं भारत के नए शिक्षा मंत्री, संपत्ति जान पकड़ लेंगे माथा

Pralhad Joshi Net Worth:धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. तो चलिए जानते हैं कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की नेट वर्थ कितनी है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 25, 2026 9:45:26 PM IST

कितनी है नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की नेटवर्थ
कितनी है नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की नेटवर्थ


Pralhad Joshi Net Worth: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के भारी विरोध के बाद, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. तो चलिए जानते हैं कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की नेट वर्थ कितनी है.

BJP नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और उनके परिवार ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने हलफनामे में ₹21 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति घोषित की है. प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से BJP के सांसद हैं. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का खुलासा किया था.

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चल संपत्ति

अपने नामांकन के समय, प्रहलाद जोशी ने चल संपत्ति घोषित की थी उसमें उन्होंने अपने नाम पर  ₹2.72 करोड़ की चल संपत्ति बताई थी. वहीं अपनी पत्नी ज्योति के नाम पर ₹5.93 करोड़ और अपनी आश्रित बेटी अनन्या जोशी के नाम पर ₹32.03 लाख की चल संपति बताई थी.

अचल संपत्ति

ध्यान दें कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के पास ₹11.24 करोड़ की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास ₹86.39 लाख की अचल संपत्ति है. जोशी के पास अब शिक्षा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है.

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नेट वर्थ कितनी है?

शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की नेट वर्थ ₹6.92 करोड़ है. खास बात यह है कि इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं. चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान के पास करीब ₹2 करोड़ की संपत्ति है. इसमें बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, गाड़ियां, सोना-चांदी और कई चल संपत्तियां शामिल हैं. अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास जमीन और एक घर है. CJP प्रदर्शनकारियों ने NEET पेपर लीक विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी.

Tags: Pralhad Joshi Net Worth
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