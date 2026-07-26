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नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के पास कितनी संपत्ति? जानिए घर, जमीन, सोना-चांदी और बैंक बैलेंस

Education Minister Prahlad Joshi net worth:  धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति 21.09 करोड़ रुपये से अधिक है. उनके पास करोड़ों रुपये का निवेश, अचल संपत्ति, सोना-चांदी और वित्तीय निवेश हैं, जबकि उनके नाम कोई निजी कार दर्ज नहीं है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 26, 2026 12:00:03 PM IST

नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की कुल नेटवर्थ
नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की कुल नेटवर्थ


Education Minister Prahlad Joshi net worth:  नीट पेपर लीक विवाद और देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है. अब नए शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रह्लाद जोशी चर्चा में हैं. उनके राजनीतिक अनुभव के साथ-साथ उनकी संपत्ति, निवेश और चुनावी हलफनामे में दर्ज वित्तीय विवरण भी सुर्खियों में हैं.

प्रह्लाद जोशी को मिली शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी

राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया है.

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2004 से लगातार सांसद, लंबे राजनीतिक अनुभव के धनी

प्रह्लाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ था. उन्होंने वर्ष 2004 में धारवाड़ लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जतकर संसद में प्रवेश किया. इसके बाद से वह लगातार इसी सीट से निर्वाचित होते रहे हैं. केंद्र सरकार में वह पहले भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

21 करोड़ रुपये से अधिक की पारिवारिक संपत्ति

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार, प्रह्लाद जोशी और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति 21.09 करोड़ रुपये से अधिक है. इसमें लगभग 8.97 करोड़ रुपये की चल संपत्ति शामिल है. हलफनामे के अनुसार-प्रह्लाद जोशी के नाम लगभग 2.72 करोड़ रुपये की चल संपत्ति. पत्नी ज्योति जोशी के नाम 5.93 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति. बेटी आनन्या वी. जोशी के नाम 32 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति दर्ज है. इनमें नकदी, बैंक जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर, बीमा पॉलिसियां, पीपीएफ और सोना-चांदी जैसी परिसंपत्तियां शामिल हैं.

शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी बड़ा निवेश

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, प्रह्लाद जोशी और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 92 लाख रुपये से अधिक जमा थे. इसके अलावा दोनों ने मिलकर शेयर और म्यूचुअल फंड में करीब 1.62 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था. उनके निवेश पोर्टफोलियो में Inno Nu Chem Pvt. Ltd., Miraculam Motors Private Limited और Able Design Engineering Service Pvt. Ltd. जैसी कंपनियों के शेयर शामिल हैं. इसके अलावा SBI Mutual Fund, SBI Blue Chip Fund और Midcap Fund में भी उनका निवेश दर्ज है.

PPF, LIC और सोना-चांदी में भी निवेश

हलफनामे के अनुसार, प्रह्लाद जोशी के पीपीएफ खाते में लगभग 10 लाख रुपये जमा थे. वहीं करीब 21 लाख रुपये की एलआईसी पॉलिसी भी उनके नाम दर्ज है. आभूषणों की बात करें तो—प्रह्लाद जोशी के पास 180 ग्राम सोना और 5 किलोग्राम चांदी. उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम सोने के आभूषण और 2 किलोग्राम चांदी. बेटी के पास 250 ग्राम सोने के आभूषण दर्ज हैं.

12 करोड़ रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति

हलफनामे के अनुसार, प्रह्लाद जोशी और उनके परिवार के पास 12 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति है. इसमें हुबली और बेंगलुरु में आवासीय संपत्तियां, धारवाड़ में कृषि भूमि तथा कर्नाटक में गैर-कृषि भूमि शामिल हैं. उनकी पत्नी के नाम धारवाड़ में लगभग 86.39 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि दर्ज है. वहीं प्रह्लाद जोशी के नाम हुबली के केशवपुर और बेंगलुरु में 5.25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की गैर-कृषि भूमि है.

5.99 करोड़ रुपये से अधिक के घर

हलफनामे के अनुसार, प्रह्लाद जोशी के पास हुबली के मयूरी एस्टेट और बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में स्थित घर और अपार्टमेंट हैं, जिनकी कुल कीमत 5.99 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों रुपये की संपत्ति होने के बावजूद चुनावी हलफनामे में प्रह्लाद जोशी या उनकी पत्नी के नाम कोई कार या अन्य निजी वाहन दर्ज नहीं है.

Tags: Education Ministerprahlad joshi net worth
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