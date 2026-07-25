मोदी सरकार ने सुना दिया फैसला! धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफ़ा, प्रल्हाद जोशी को मिला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

Pralhad Joshi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाएगा. यह घटनाक्रम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपने की घोषणा के कुछ घंटों बाद सामने आया है.

प्रल्हाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह कहा गया, “प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत श्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है. इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी को उनके वर्तमान पोर्टफोलियो के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है.”

प्रल्हाद जोशी कौन हैं?

प्रल्हाद वेंकटेश जोशी वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी मिलेगा. 2024 के आम चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के बाद वे प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में वापस लौटे. वे पांच बार सांसद रह चुके हैं और भाजपा के उच्च कमान में ‘मुखिया’ के रूप में जाने जाते हैं. प्रल्हाद जोशी का जन्म नवंबर 1962 में उत्तरी कर्नाटक के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उन्होंने 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के साथ राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया. वे कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ गए और बाद में भाजपा में उच्च पदों पर पहुंचे.

गौरतलब है कि मई में NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद जोशी ने कहा था कि सरकार सुधारों की योजना बना रही है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, जोशी ने कहा था, “सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है… सुधार आवश्यक हैं, हम उन्हें ला रहे हैं, लेकिन वे एक साल के भीतर नहीं हो सकते. अगले साल तक, प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी.”