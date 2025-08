Oval Test: पूरा खोल दिए पाशा…ओवल टेस्ट में भारत को मिली जीत, पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर की इस खिलाड़ी की तारीफ

Asaduddin Owaisi Praise Mohammed Siraj: हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की बड़ी टेस्ट जीत और तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज के पाँच विकेट लेने पर विशुद्ध हैदराबादी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने अपने साथी हैदराबादी को बधाई देते हुए X पर पोस्ट किया, “हमेशा विजेता @mdsirajofficial! जैसा कि हम हैदराबादी में कहते हैं, पूरा खोल दिए पाशा!” इस मुहावरे का सीधा सा मतलब है कि तेज़ गेंदबाज़ अपने खेल के शीर्ष पर था।

सिराज ने इस पाँच मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 23 विकेट लिए और आज समाप्त हुए अंतिम मुकाबले में उन्हें मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। एआईएमआईएम नेता मोहम्मद सिराज के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्होंने कई सार्वजनिक भाषणों में उनकी प्रशंसा की है।

31 वर्षीय यह तेज़ गेंदबाज़ एक साधारण पृष्ठभूमि से आता है और उसने खेल के सभी प्रारूपों में गेंद से खुद को एक मेहनती खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। सिराज ने दूसरी पारी में पाँच विकेट लेकर इस टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाई, जिनमें से तीन विकेट अंतिम दिन लिए। भारत ने आज इंग्लैंड को सिर्फ़ छह रनों से हराकर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-2 की बराबरी कर ली।

दिग्गज सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन के नाम पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी ने पटौदी ट्रॉफी और एंथनी डी मेलो ट्रॉफी की जगह ले ली है।

