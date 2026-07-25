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केंद्र सरकार का बड़ा एलान! धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब इस मंत्री को मिला शिक्षा मंत्रालय

New Education Minister: केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शनिवार को इस्तीफे के बाद अब मंत्री प्रल्हाद जोशी को उनके मौजूदी पोर्टफोलियों के अलावा शिक्षा मंत्रालय का चार्ज भी दिया गया है.

By: Shristi S | Published: July 25, 2026 8:41:05 PM IST

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब मंत्री प्रल्हाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब मंत्री प्रल्हाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय


Prahlad Joshi Education Minister: केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शनिवार को इस्तीफे के बाद अब मंत्री प्रल्हाद जोशी को उनके मौजूदी पोर्टफोलियों के अलावा शिक्षा मंत्रालय का चार्ज भी दिया गया है. यह कदम धर्मेंद्र प्रधान के NEET पेपर लीक पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद आया है.

सरकार की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. वह अभी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, और नई और रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं.

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Tags: Dharmendra PradhanNEET Paper LeakPrahlad Joshi
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