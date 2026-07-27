जमीन से लेकर गोल्ड तक… नए और पूर्व शिक्षा मंत्री की संपत्ति का पूरा रिपोर्ट कार्ड, जानें कौन कितना अमीर

Prahlad Joshi vs Dharmendra Pradhan Net Worth: नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया है. प्रह्लाद जोशी ने देश के नए शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही उनकी संपत्ति भी चर्चा का विषय बन गई है. 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक, संपत्ति के मामले में प्रह्लाद जोशी पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से काफी आगे हैं. दोनों नेताओं ने अपनी चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया था.

प्रह्लाद जोशी की कुल नेटवर्थ 21 करोड़ रुपये से अधिक

कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद प्रह्लाद जोशी लंबे समय से केंद्र सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 21 करोड़ रुपये से अधिक है. उनकी चल संपत्तियों में नकद, बैंक जमा, शेयर, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियां, पीपीएफ और सोना-चांदी शामिल हैं. इनकी कुल कीमत करीब 8.97 करोड़ रुपये बताई गई है. शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में उनका और उनकी पत्नी का संयुक्त निवेश लगभग 1.62 करोड़ रुपये है. इसके अलावा उनके नाम पीपीएफ में करीब 10 लाख रुपये और लगभग 21 लाख रुपये की एलआईसी पॉलिसियां भी दर्ज हैं.

सोना-चांदी और प्रॉपर्टी में भी मजबूत निवेश

हलफनामे के अनुसार प्रह्लाद जोशी के पास लगभग 180 ग्राम सोना और 5 किलोग्राम चांदी है. उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम सोना और करीब 2 किलोग्राम चांदी दर्ज है. अचल संपत्ति की बात करें तो उनके नाम हुबली और बेंगलुरु में 5.25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की गैर-कृषि भूमि है. इसके अलावा करीब 5.99 करोड़ रुपये मूल्य के दो मकान और अपार्टमेंट भी उनके नाम दर्ज हैं. उनकी पत्नी के नाम लगभग 86.39 लाख रुपये की कृषि भूमि भी है.

धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ करीब 6.92 करोड़ रुपये

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 के चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 6.92 करोड़ रुपये घोषित की थी. हलफनामे के अनुसार उनके और परिवार के बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट तथा पीपीएफ में कुल लगभग 2.47 करोड़ रुपये जमा थे. इसके अलावा उनके पास करीब 80.40 लाख रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश था. जीवन बीमा पॉलिसियों का कुल मूल्य लगभग 67.72 लाख रुपये बताया गया था.

कार, सोना-चांदी और अचल संपत्ति का ब्यौरा

धर्मेंद्र प्रधान के पास 2011 मॉडल की होंडा सिटी कार है. उनके नाम करीब 200 ग्राम सोना और 2.5 किलोग्राम चांदी दर्ज है. वहीं उनकी पत्नी के पास लगभग 500 ग्राम सोना और 10 किलोग्राम चांदी है. अचल संपत्ति में ओडिशा में करीब 12 लाख रुपये की कृषि भूमि और लगभग 20.50 लाख रुपये की गैर-कृषि भूमि शामिल है. उनकी पत्नी के नाम करीब 1.98 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्तियां हैं, जिनमें गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक फ्लैट और भुवनेश्वर की एक रिहायशी संपत्ति शामिल है.

संपत्ति के मामले में बड़ा अंतर

चुनावी हलफनामों के अनुसार प्रह्लाद जोशी की घोषित कुल संपत्ति 21 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान की कुल घोषित संपत्ति करीब 6.92 करोड़ रुपये है. यानी संपत्ति के लिहाज से नए शिक्षा मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री से काफी आगे हैं. हालांकि दोनों नेताओं की संपत्ति का यह विवरण 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों पर आधारित है.