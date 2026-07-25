Prahlad Joshi Education: कितने पढ़े लिखें हैं भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी? जानें बीजेपी क्यों करती है उनपे सबसे ज्यादा भरोसा

Prahlad Joshi Education: NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद और देश भर में छात्रों के विरोध के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद, केंद्र सरकार ने BJP के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के अलावा शिक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी.

प्रहलाद जोशी कौन हैं?

प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेता और कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. उनके पास पहले से ही केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का कार्यभार है. वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के प्रेसिडेंट भी हैं.

शिक्षा और राजनीतिक सफर

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में 27 नवंबर, 1962 को जन्मे प्रहलाद जोशी ने आर्ट्स की डिग्री हासिल की. वह कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल हो गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए एक्टिव पॉलिटिक्स में आए. तीन दशक से ज़्यादा के पब्लिक लाइफ और पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस के साथ, उन्हें BJP के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माना जाता है.

चुनौती भरे समय में नई ज़िम्मेदारी

प्रह्लाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है जब NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं. केंद्र सरकार एग्जामिनेशन सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मज़बूत बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स पर काम कर रही है. ऐसे में एजुकेशन मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज लेना उनके लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा क्यों दिया?

धर्मेंद्र प्रधान ने NEET-UG 2026 पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है. प्रधान के मुताबिक, उन्होंने यह फ़ैसला इसलिए लिया ताकि “एंटी-नेशनल ताकतें” इस मुद्दे का फ़ायदा उठाकर कन्फ़्यूज़न न फैला सकें.

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