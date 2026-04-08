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पहली नौकरी वालों के लिए खुशखबरी! 15,000 सीधे खाते में; EPFO 3.0 के नए नियम जानें

EPFO 3.0 New Rules: इस योजना के तहत पहली बार EPFO से जुड़ी किसी कंपनी में नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 8, 2026 4:12:25 PM IST

EPFO 3.0 के नए नियम जानें
EPFO 3.0 के नए नियम जानें


Pradhanmantri Viksit Bharat Rojgar Yojana 2026: पहली नौकरी हर युवा के लिए गर्व का पल होती है, लेकिन शुरुआत में होने वाले खर्च कई बार आर्थिक दबाव बढ़ा देते हैं. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” शुरू की है. इसका मकसद युवाओं को संगठित क्षेत्र की नौकरियों से जोड़ना है, ताकि उन्हें न केवल नियमित आय मिले बल्कि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ और पेंशन का भी लाभ मिल सके. यह योजना युवाओं को औपचारिक रोजगार की ओर प्रोत्साहित करने का एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

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15,000 इंसेंटिव का लाभ कैसे मिलेगा

इस योजना के तहत पहली बार EPFO से जुड़ी किसी कंपनी में नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दो किश्तों में जमा होगी. इसका उद्देश्य युवाओं को शुरुआती खर्चों से राहत देना और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाना है. इससे नए कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.

EPFO 3.0: डिजिटल क्रांति की शुरुआत

EPFO ने अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हुए “EPFO 3.0” लॉन्च किया है, जो पीएफ से जुड़े कामों को पूरी तरह डिजिटल और आसान बना देगा. अब सदस्यों को पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. नई व्यवस्था के तहत PF अकाउंट बैंक खाते की तरह काम करेगा, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी. यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

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ATM और UPI से आसान निकासी

EPFO 3.0 के तहत सदस्यों को विशेष ATM कार्ड दिए जाएंगे, जिनसे वे सीधे अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे. इसके अलावा, UPI के जरिए बैलेंस चेक करने और फंड ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिलेगी. ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लागू होने से क्लेम प्रोसेसिंग तेज होगी और समय की बचत होगी. यह सुविधा कर्मचारियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगी.

शर्तें, सुरक्षा और बैंक साझेदारी

नई सुविधाओं के साथ कुछ शर्तें भी लागू होंगी. जैसे, ATM या UPI से अधिकतम 50% राशि ही निकाली जा सकेगी ताकि बचत सुरक्षित रहे. इसके लिए सक्रिय UAN और अपडेटेड KYC अनिवार्य है. साथ ही, EPFO ने SBI, HDFC, ICICI, PNB और Axis सहित 32 बैंकों के साथ साझेदारी की है, जिससे क्लेम प्रोसेसिंग तेज और भरोसेमंद होगी.

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Tags: First Job Incentive 15000PF Withdrawal via UPI ATMPM Rojgar Yojana BenefitsPradhanmantri Viksit Bharat Rojgar Yojana 2026
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