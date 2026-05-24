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Post Office Scheme vs Bank FD: कहां निवेश करने पर मिलेगा बेहतर रिटर्न? किसमें रहेगा पैसा ज्यादा सुरक्षित

दोनों ही योजनाएं सुरक्षित निवेश के रूप में जानी जाती हैं और करोड़ों लोग इनमें अपना पैसा लगाते हैं. हालांकि, निवेशक बैंक FD को आसान और सुविधाजनक विकल्प मानते हैं. लेकिन, आपको पहले दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: May 24, 2026 6:45:06 PM IST

Post Office Scheme vs Bank FD: कहां निवेश करने पर मिलेगा बेहतर रिटर्न? किसमें रहेगा पैसा ज्यादा सुरक्षित


Post Office Scheme vs Bank FD: आज के समय में लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और उसपर एक अच्छा रिटर्न भी मिल सके. आर्थिक सुरक्षा की जरूरत के चलते लोग जागरूक जरूर हुए हैं. लोग अपने पैसे को ऐसी जगह पर इनवेस्ट करना चाहते हैं, जहां अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में पैसा ज्यादा सुरक्षित रहे. बहुत से लोग तो पोस्ट ऑफिस स्कीम और बैंक की FD में ही कंफ्यूज रहते हैं. जबकि, दोनों ही सरकारी स्कीमें हैं, जिनमें आपको निवेश के बदले में एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल सकेगा.

दोनों ही योजनाएं सुरक्षित निवेश के रूप में जानी जाती हैं और करोड़ों लोग इनमें अपना पैसा लगाते हैं. हालांकि, निवेशक बैंक FD को आसान और सुविधाजनक विकल्प मानते हैं. लेकिन, आपको पहले दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. 

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किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न? 

पोस्ट ऑफिस और बैंक की FD का निवेश आमतौर पर काफी बेहतर और सुरक्षित माना जाता है. रिटर्न के तौर पर आप दोनों में से कहीं भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं. बात करें अगर दोनों स्कीमों के रिटर्न की तो आपको पोस्ट ऑफिस में आपको 7.10 फीसदी से लेकर 8.20 प्रतिशत तक का रिटर्न देखने के लिए मिलता है. वहीं, बात करें अगर बैंक की FD की तो इसमें आपको 7 फीसदी से लेकर 7.85 प्रतिशत का ब्याज देखने के लिए मिल जाता है. हालांकि, पोस्ट ऑफिस में अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करते हैं तो ऐसे में आपको 8.1 फीसदी तक का भी ब्याज देखने के लिए मिल सकता है. 

कौन ज्यादा सुरक्षित? 

बात अगर सुरक्षा की हो तो वैसे तो दोनों ही स्कीमें काफी सुरक्षित मानी जाती हैं. दोनों में ही आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, जिससे आपका पैसा केवल बढ़ता ही है और आमतौर पर सुरक्षित भी रहता है. वहीं, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो ऐसे में आपको कई बार नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. इसलिए सुरक्षित रिटर्न के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना चाहिए. 

Tags: Post Office Scheme
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