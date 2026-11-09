Air Pollution After Diwali: कहीं 449 तो कहीं 406 पहुंचा AQI, दिल्ली-NCR से राजस्थान तक हवा हुई जहरीली; यहां जानें अपने शहर का हाल

Air Pollution Crisis: रविवार को जब भारत में रोशनी, जश्न और पटाखों के साथ दिवाली मनाई जा रही थी, तब भी देशभर में हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही थी, और प्रदूषण का लेवल ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में बना हुआ था. त्योहारों के दौरान पटाखों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से पार्टिकुलेट प्रदूषण और बढ़ गया, जिससे दिल्ली से लेकर मुंबई-यूपी तक ‘गंभीर’ कैटेगरी के करीब पहुँच गए. केवल राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि कई बड़े शहरों में प्रदूषण की मोटी परत छाई हुई है.

गैस चैंबर बना दिल्ली

वहीं अगर बात करें दिल्ली की तो दिवाली के एक दिन बाद सोमवार को, दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से, स्मॉग की मोटी चादर ने नेशनल कैपिटल को घेर लिया. धुंध की वजह से सुबह-सुबह विज़िबिलिटी कम हो गई, और कुछ इलाकों में पॉल्यूशन का लेवल ‘सीवियर’ कैटेगरी तक पहुँच गया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह करीब 4.20 बजे ITO पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 406 था, जो ‘सीवियर’ कैटेगरी में आता है. इंद्रलोक भी घने स्मॉग से ढका हुआ था, जिससे विज़िबिलिटी कम हो गई थी.

#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) in the area around Ghazipur is 418, categorised as ‘Severe’, as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 05:50 am) https://t.co/dIbYaQ64uY — ANI (@ANI) November 9, 2026

मुंबई की हवा भी जहरीली

सबसे पहले, अच्छी खबर: पिछले साल दिवाली और लक्ष्मी पूजा के मुकाबले रविवार दोपहर को शहर में एयर क्वालिटी में कुल मिलाकर 29.8% का सुधार हुआ. शाम 4 बजे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 था, जो इसे मॉडरेट पॉल्यूटेड बैंड में रखता है, जो पिछले साल इसी समय के 188 से कम है. लेकिन बस इतनी ही खुशी थी. देर रात के जश्न से कई उपनगरों में लोकल पॉल्यूशन में भारी उछाल आया, जिससे कुछ ही घंटों में पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन अपने-अपने स्केल पर 600 से ज़्यादा हो गया.

चंडीगढ़ का हाल

चंडीगढ़ में दिवाली के समय और उसके बाद पटाखों के धुएँ और हवा की कम स्पीड की वजह से पंजाब में प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ गया है. पंजाब के कई शहरों की हवा चंडीगढ़ से भी ज़्यादा ज़हरीली हो गई है. लुधियाना का AQI 300 और मंडी गोबिंदगढ़ का AQI 399 रिकॉर्ड किया गया है. आज (9 नवंबर) मौसम सूखा रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज की गई है. अब तापमान सामान्य के करीब पहुँच गया है. बठिंडा में सबसे ज़्यादा तापमान 33.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

यूपी में भी जहरीली हुई हवा

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. हवा में मौजूद धूल, धुआं और प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में परेशानी हो सकती है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी समस्या वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. 9 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है. गाजियाबाद में AQI 449, बुलंदशहर में 447, नोएडा में 432, मेरठ में 427 और ग्रेटर नोएडा में 423 दर्ज किया गया है. वहीं, लखनऊ और कानपुर में AQI 385 के आसपास है. इन आंकड़ों के अनुसार, NCR से सटे यूपी के शहरों में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है.

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कुछ खास नहीं राजस्थान का हाल

राजस्थान में वायु प्रदूषण का स्तर कई शहरों में बढ़ा हुआ है. 9 नवंबर 2026 को राज्य की राजधानी जयपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 313 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है. वहीं, जोधपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर जैसे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है. हवा में PM2.5 और PM10 जैसे हानिकारक कणों की मात्रा बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.