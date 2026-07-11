क्या एसी कोच भी नहीं हैं सुरक्षित? गरीब रथ में सफर कर रही महिला को सांप ने डसा, बीच रास्ते उतारना पड़ा

Fear of snake bite: देश में सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा के दावों के बीच गरीब रथ एक्सप्रेस से जुड़ी एक घटना ने रेलवे की सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. नई दिल्ली जा रही एक महिला यात्री की ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ गई और चिकित्सकीय जांच के दौरान सर्पदंश की आशंका जताई गई. घटना के बाद यात्रियों में भय और चिंता का माहौल है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि वातानुकूलित (एसी) कोच तक विषैले जीव पहुंच सकते हैं, तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है. इस पूरे घटनाक्रम ने रेलवे की साफ-सफाई, पेस्ट कंट्रोल और कोच निरीक्षण व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

यात्रा के दौरान बिगड़ी महिला की हालत

जानकारी के अनुसार मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बैरिया निवासी रिमझिम सिंह 3 जुलाई की रात डालटनगंज से नई दिल्ली जाने के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस में सवार हुई थीं. उन्हें जी-12 कोच में सीट आवंटित की गई थी. परिजनों के मुताबिक ट्रेन खुलने के लगभग 15 मिनट बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उन्हें तेज पसीना आने लगा, घबराहट महसूस हुई और पैर में असहनीय दर्द शुरू हो गया. स्थिति बिगड़ती देख ट्रेन में मौजूद यात्रियों और रेलवे स्टाफ को इसकी जानकारी दी गई.

ट्रेन में डॉक्टर ने जताई सर्पदंश की आशंका

महिला की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक चिकित्सकीय जांच कराई गई. ट्रेन में मौजूद चिकित्सक ने लक्षणों के आधार पर सर्पदंश की आशंका व्यक्त की हालांकि घटना के समय किसी सांप को देखे जाने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चिकित्सकीय लक्षणों को देखते हुए एहतियातन तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. इस आशंका के बाद यात्रियों के बीच भी चिंता का माहौल बन गया. स्थिति को गंभीर देखते हुए महिला और उनके बच्चों को गढ़वा रोड जंक्शन पर ट्रेन से उतार दिया गया. कुछ समय तक महिला स्टेशन परिसर में ही रही. घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.

रेलवे की मेंटेनेंस और पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद रेलवे की कोच मेंटेनेंस, साफ-सफाई और पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. यात्रियों का कहना है कि रेलवे नियमित सफाई, निरीक्षण और फ्यूमिगेशन के दावे करता है. इसके बावजूद यदि एसी कोच में विषैले जीव पहुंचने की आशंका बनती है, तो यह सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. यात्रियों का मानना है कि वातानुकूलित कोच अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माने जाते हैं, इसलिए इस तरह की घटना चिंता बढ़ाने वाली है. घटना के बाद कई यात्रियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. यात्रियों का कहना है कि संबंधित कोच की तकनीकी जांच की जानी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं सुरक्षा, साफ-सफाई या रखरखाव में कोई चूक तो नहीं हुई. साथ ही पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था की भी समीक्षा की जानी चाहिए.

लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की मांग

यात्रियों ने मांग की है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.उनका कहना है कि रेल यात्रा लाखों लोगों की दैनिक जरूरत है और यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए. इसलिए रेलवे को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए.