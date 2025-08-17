Pooja Pal Attacked Akhilesh Yadav: अतीक अहमद का नाम सदन में लेने पर हुई कार्रवाई, सपा ने निष्काषित पूजा पाल का सनसनीखेज खुलासा, अखिलेश यादव को लपेट दिया

Pooja Pal Attacked Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी से निष्काषित पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में माफिया अतीक अहमद का नाम लेने की सजा के तौर पर उन्हें पार्टी से निकाला गया है। अतीक अहमद पर बोलने पर पार्टी से निकाले जाने के सवाल पर पूजा पाल ने कहा कि आप ये बात बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने प्रदेश में सुशासन के लिए कई बार सीएम योगी की तारीफ की है। मैंने सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया था। मैंने सदन में पहली बार माफिया अतीक अहमद का नाम लिया था, जिसके चलते मुझे पार्टी से निकाल दिया गया।

मुझसे छुटकारा पाना था अतीक अहमद: पूजा पाल

कौशाम्बी के चायल से विधायक पूजा पाल ने कहा कि मेरे करीबी विधायक बनना चाहते थे और अतीक मुझे खत्म करना चाहता था। मेरे चुनाव हारने के बाद मेरी राजनीति खत्म करने के लिए कई साजिशें रची गईं। माफिया अतीक ने मेरे करीबी लोगों को खरीदने का काम किया था। वहीं, समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।

अपराधियों के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव – योगेंद्र उपाध्याय

इस मामले पर यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि “अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना हर राजनीतिक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। सीएम ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया है, जिसकी पूजा पाल ने भी तारीफ़ की। पूजा पाल ख़ुद सपा सरकार में अपराध की शिकार रही हैं, उनके पति की हत्या हुई और योगी ने पूजा पाल के पति की हत्या करने वालों का नाश किया।” यह अखिलेश यादव की मूर्खता का प्रतीक है कि उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। इसका साफ़ मतलब है कि अखिलेश यादव अपराधियों के साथ खड़े हैं और अपराधियों का सफ़ाया करने वालों का विरोध कर रहे हैं।

