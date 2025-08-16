Pooja Pal on Akhilesh Yadav: ‘अब उन्हें माफिया पसंद’, पूजा पाल ने अखिलेश यादव ने फोड़ा एक और सियासी बम, यूपी की सियासत में आया भूचाल!

Pooja Pal on Akhilesh Yadav: कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में हैं। हाल ही में विज़न डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दरम्यान योगी सरकार की कानून-व्यवस्था की प्रशंसा करने पर सपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूजा पाल ने कहा, “जिन्होंने मुझे इंसाफ दिलाया, उनकी तारीफ़ करने में क्या ग़लत है?”

Udaipur files: मुसलमानों खुश हो जाओ…ऐसा क्या हुआ कि ‘उदयपुर फाइल्‍स’ के अमित जानी की चीख पड़ी आत्मा, हिंदुओं को मरी हुई कौम तक बता…

पूजा पाल ने अखिलेश पर साधा निशाना

पूजा पाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2012 में जब वह सपा में शामिल हुई थीं, तब वह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव भी माफिया का साथ दे रहे हैं। अब यह फिर से नेताजी मुलायम सिंह यादव की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति के हत्यारों का सफाया करने वाले की तारीफ़ करने पर पार्टी से निकाला जा रहा है।

भविष्य की राजनीति पर पूजा पाल ने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि वह आगे कहाँ जाएँगी। उनका कहना है कि आने वाले समय में वह अपने समाज के बीच जाएँगी और समाज के लोग ही उनके भविष्य का रास्ता तय करेंगे।

विकास के लिए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात

उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट देने को लेकर भी सफाई दी। पूजा पाल ने कहा कि उन्होंने अपने पति के हत्यारों को न्याय दिलाने वाले को वोट दिया। इससे पहले भी कई बार राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शन हुए, हालाँकि उन्होंने तब पार्टी लाइन नहीं तोड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि वोटिंग के बाद से उनकी सपा प्रमुख से कोई मुलाकात नहीं हुई है। हालाँकि, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ से ज़रूर मुलाक़ात की है। निष्कासन पत्र में अपने नाम के आगे ‘सुश्री’ जोड़ने पर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक से देखा नहीं, हो सकता है कि गलती से ऐसा हुआ हो।

HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते