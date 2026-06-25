बार-बार PUC का झंझट खत्म! दिल्ली में अब नई गाड़ियों के लिए 3 साल तक नहीं पड़ेगी PUC सर्टिफिकेट की जरूरत, किन वाहनों को मिलेगी राहत

pucc certificate validity: अगर आप कार, बाइक, स्कूटर या फिर कोई और वाहन चलाते हैं तो ऐसे में PUCC यानी Pollution Under Control Certificate साथ में रखना काफी जरूरी माना जाता है. इसके एक्सपायर होने के बाद भी आपको इसे दोबारा बनवाना होता है. लेकिन, वाहन मालिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, 6 साल तक पुरानी BS-VI प्राइवेट गाड़ियों के मालिकों को अब हर साल ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट’ (PUCC) रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी.

पहले इसके समाप्त होते ही इसे रिन्यू कराना पड़ता था, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका चालना किया जा सकता था. माना जा रहा है कि अब सरकार द्वारा PUCC की वैलिडिटी को बढ़ाकर 3 साल करने की योजना बनाई जा रही है.

किन गाड़ियों को रिन्यू कराना पड़ेगा PUCC?

नई गाड़ियों को अब 3 साल तक PUCC रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 से 10 साल के बीच की पुरानी BS-VI गाड़ियों के मालिकों को हर साल रिन्यू कराने की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए हर 6 महीने में PUCC रिन्यू कराना होगा. माना जा रहा है कि कमर्शियल BS-VI गाड़ियों के लिए नियम अलग हो सकते हैं. अगर आपके पास PUCC नहीं है तो ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाहन है तो ऐसे में PUCC के बारे में जानकारी ले जा सकते हैं.

PUCC नहीं होने पर क्या होगा?

PUCC नहीं होने पर आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपके पास PUCC नहीं है तो ऐसे में आपके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपर कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना साथ ही साथ 6 महीने की जेल तक भी हो सकती है. वहीं, अगर पहली बार पीयूसीसी नहीं होने पर पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी हो सकता है. अगर आप दोपहिया वाहन की पीयूसीसी बनवाते हैं तो ऐसे में आपको 60 से 80 रुपये देने होंगे. वहीं, CNG/पेट्रोल कारें- 80 से 100 रुपये और डीजल कारों पर 120 से 150 रुपये भरने पड़ सकते हैं.