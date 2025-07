Waterlogging In Delhi: कोई पानी में तैर रहा, तो कोई नाव में चल रहा…राजधानी में जलभराव के बाद राजनीति शुरू, आतिशी ने सीएम रेखा को Video शेयर कर दी बधाई

Atishi On CM Rekha: पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक आतिशी ने गुरुवार सुबह हुई हल्की बारिश के बाद राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति पैदा होने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला।

आम आदमी पार्टी के कई नेताओं द्वारा शेयर किए गए वीडियो में नाटकीय दृश्य दिखाई दे रहे हैं – वेस्ट विनोद नगर में पानी से भरी सड़क पर आराम से बैकस्ट्रोक करते एक व्यक्ति से लेकर पटपड़गंज में एनएच 24 पर एक पार्टी समर्थक का इन्फ्लेटेबल बाथटब में तैरना।

— Singh is here (@Singhhagain) July 23, 2025

आतिशी, जिन्होंने फरवरी में हुए चुनावों से पहले कुछ समय के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद संभाला था, ने सीएम रेखा गुप्ता पर कटाक्ष किया। आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “दिल्ली में इतने सारे स्विमिंग पूल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बहुत-बहुत बधाई।” उन्होंने कई वीडियो क्लिप भी साझा किए जिनमें लोग बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर तैरते और बोटिंग करते दिखाई दे रहे हैं।

Many congratulations to Chief Minister @gupta_rekha for starting water sports in Delhi! pic.twitter.com/79B51LOqsx

— Atishi (@AtishiAAP) July 23, 2025