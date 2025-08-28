BJP attack Congress: PM मोदी की ‘स्वर्गीय मां’ को अपशब्द कहकर फंसी कांग्रेस, जानिए किसने क्या कहा?

PM Modi controversy: बिहार में कांग्रेस की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ चल रही है और धीरे-धीरे अपने मुकाम पर पहुँच रही है। लेकिन यह यात्रा आज गुरुवार को उस समय विवादों में घिर गई जब पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की गई। इस विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय और राजनीतिक मर्यादा का पतन है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि अभद्र भाषा बोलने वाली पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी नहीं है। यह कांग्रेस की नकली पार्टी है, अगर उन्हें गद्दी नहीं मिली तो वे उनकी माँ को भी गाली दे सकते हैं।

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी के मंच से PM मोदी की मां को गाली, भड़की BJP ने कांग्रेस और आरजेडी के ‘शहजादों’ को नाप दिया!

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथित टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की और कहा, “कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से आदरणीय पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय और राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का यह कृत्य न केवल पीएम मोदी का बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का भी घोर अपमान है।”

कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। INDI गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारत वासियों की भावनाओं का अपमान है।… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 28, 2025

कांग्रेस गालियों की पार्टी बन गई है: संबित पात्रा

उन्होंने आगे कहा, “आज जब प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) और उनकी दिवंगत माँ के लिए जिस तरह की कटु और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उस पार्टी को शर्म आनी चाहिए जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही थी। यह गांधी जी की पार्टी थी। लेकिन आज यह गालियों की पार्टी बन गई है। यह अब महात्मा गांधी की पार्टी नहीं, बल्कि अहंकार से भरे तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। उन्हें लगता है कि पूरा भारत उनका ही है।”

कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा कि अगर उन्हें भारत में गद्दी नहीं मिलती है, तो वे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए व्यक्ति की माँ को भी गाली देते हैं। बिहार की जनता इस तरह की भाषा को देख और परख रही है और इसका जवाब भी देगी। उन्होंने कहा, “अगर इस भाषा का जनक कोई है, तो वो राहुल गांधी हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “दरभंगा रैली के मंच से जिस तरह पीएम मोदी की माँ और प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई, उससे ठीक 5-7 दिन पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री को ‘तू’ कहकर संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी, पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत ऐसी अभद्र भाषा पसंद नहीं करता।” उन्होंने कहा कि संसद के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो भी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, संजय राउत और मणिशंकर अय्यर में कोई अंतर नहीं है। अब राहुल ने मणिशंकर अय्यर की जगह भर दी है।

चिराग पासवान ने भी किया हमला

वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर कहा, “ये लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और ये स्वाभाविक है और हर किसी का अपना पक्ष और राय होगी… मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप शालीन तरीके से कड़े से कड़े हमले भी कर सकते हैं।” लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस का पलटवार

इस बीच, कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपों पर कहा, “ये सब ध्यान भटकाने के लिए हैं। न तो यह हमारी परंपरा है और न ही हम इस तरह बात करते हैं। हमारे सवाल इतने तीखे हैं कि भाजपा उनका जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए वे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा यहां नहीं हो सकता।”

