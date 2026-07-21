दिल्ली में सियासी घमासान तेज! प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया

Rahul Gandhi Akhilesh Yadav Detained: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मंगलवार दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हिरासत में ले लिया. कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के एक दिन बाद, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री के घर तक विरोध मार्च निकाला.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित घर से लगभग एक किलोमीटर दूर 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के घर तक मार्च निकाला.

राहुल गांधी ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन से पहले लोगों से प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की. ​​उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है. PM मोदी सोचते हैं कि वे बिना जवाब दिए, बिना नतीजे के बच सकते हैं. वे ऐसा नहीं कर सकते. इस बार नहीं. मैं हर देशभक्त भारतीय से आग्रह करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्र न्याय के हकदार हैं कि वे प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन में हमारे साथ शामिल हों. भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.

लिस ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इन लोगों को हिरासत में लिया

विरोध प्रदर्शन के लगभग 20 मिनट बाद, प्रधान मंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ, राहुल गांधी से मिले और उनसे धरना समाप्त करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि यह स्थल विरोध प्रदर्शन के लिए नामित नहीं है.

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, राहुल गांधी ने शुरू में कहा था कि अगर सरकार एनईईटी और संसद में चल रहे छात्रों के आंदोलन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहमत हो तो वह विरोध समाप्त कर देंगे. सिंह ने बाद में आरोप लगाया कि सरकार द्वारा इस तरह की चर्चा आयोजित करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, गांधी ने प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक नई मांग जोड़ दी और विरोध वापस लेने से इनकार कर दिया.

बाद में पुलिस ने गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी नेताओं को विरोध स्थल से हटा दिया. कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी, के. सुरेश और कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लिया गया.