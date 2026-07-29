‘मत उड़ाने दिया करो प्लेन’ शंकराचार्य ने इंदिरा गांधी से क्यों कहा था?, 4 साल बाद सच हुई भविष्याणी!

Rajiv Gandhi: क्रिकेट की तरह ही राजनीति में भी अनिश्चितता रहती है. भारतीय राजनीति में कई बार ऐसी घटनाएं घटीं जब साधारण नेता की किस्मत पलटी और वह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गया. भारतीय राजनीति भी ऐसे इत्तेफाक से भरी पड़ी है. एचडी देवेगौड़ा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजरात समेत कई नेता हैं, जो इत्तेफाक से प्रधानमंत्री बने. इनमें एक और नाम जुड़ा है. वह है राजीव गांधी का.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे. यह बात पहले से तय थी और इंदिरा गांधी भी भली-भांति यह जानती थीं. इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके छोटे बेटे संजय को देखा जाता है. फिर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि संजय गांधी का निधन हो गया और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया. राजीव गांधी के राजनीति में आने को लेकर एक दिलचस्प वाकया बताया जाता है. कहा जाता है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदजी ने कई साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ना चाहते हुए भी राजीव गांधी राजनीति में आएंगे. इसके बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने. यहां पर हम बता रहे हैं राजीव गांधी से जुड़ा यह दिलचस्प किस्सा.

मां से कहा था- नहीं आएंगे राजनीति में

यह तो सभी जानते हैं कि राजीव गांधी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वह प्रशिक्षित पायलट थे. वह इसी पेशे में रहना चाहते थे. वह पहले ही अपनी मां इंदिरा गांधी से कह चुके थे कि वह उनकी राजनीति में नहीं आएंगे. परिवार में दुर्भाग्य आया और संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई. शोक जताने के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लोग घर पर मिलने आ रहे थे. इसी मौके पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदजी भी शोक संतप्त परिवार से मिलने गए.

प्लेन उड़ाने से किया था मना!

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदजी ने घर पर इंदिरा गांधी से मुलाकात के दौरान कहा कि अब राजीव को ज्यादा लंबे समय तक विमान नहीं उड़ाना चाहिए. इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि राजीव अगर प्लेन नहीं उड़ाएगा, तो करेगा क्या? इस पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदजी ने जवाब दिया- ‘अगर कोई इंसान खुद को भगवान को सौंप देता है तो ईश्वर ही उसकी आगे की देखभाल करते हैं. मेरा विश्वास है कि राजीव को खुद को देशसेवा में समर्पित कर देना चाहिए.’ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदजी की यह बात आई-गई हो गई, लेकिन कुछ सालों बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को देश के कमान प्रधानमंत्री के तौर पर संभालनी पड़ी.

राजनीति में आने की रखी थी शर्त

कहा जाता है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदजी की भविष्यवाणी के बाद कांग्रेस के नेता, सांसद और इंदिरा गांधी के करीबी मुलाकात के दौरान राजीव गांधी से राजनीति में आने का अनुरोध करने लगे. यह अलग बात है क इंदिरा गांधी ने राजनीति में आने के फैसले को अपने बेटे राजीव गांधी पर छोड़ रखा था. राजीव गांधी ने एक बार सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि उनके राजनीति में आने से मां इंदिरा गांधी को मदद मिलती है तो वह जरूर राजनीति में आएंगे, लेकिन यह सिर्फ बयान भर था.

सिर्फ 40 साल की उम्र में बने पीएम

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे. दरअसल, वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर अचानक उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली. इस समय उनकी उम्र महज 40 साल थी. पायलट की ट्रेनिंग ले चुके राजीव गांधी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें देश का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बना दिया.