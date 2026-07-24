Political Kisse: राहुल गांधी की भूख हड़ताल में, पूड़ी-छोले खाकर पहुंच गए कांग्रेस के नेता !

Political Kisse: 9 अप्रैल 2018 की सुबह गर्मी का असर था, लेकिन उमस का नामोंनिशान नहीं था. दिल्ली की राजनीति गर्माने वाली थी, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में दलितों के बढ़ते उत्पीड़न पर पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार खिलाफ धरना प्रस्तावित है. कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर देश के पार्टी कार्यालयों पर उपवास कार्यक्रम का आयोजन होना था. ऐसे में सुबह से ही देश के तमाम शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय पार्टी दफ्तर में जुटने लगे थे, लेकिन मीडिया से लेकर राजनीतिक दिग्गजों की नजर दिल्ली पर थी, क्योंकि 9 अप्रैल 2018 को राजघाट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत दिल्ली के तमाम दिग्गज अनशन पर बैठने वाले थे.

पूड़ी-छोले खाने की तस्वीर हुई वायरल

कांग्रेस नेता सुबह ही आयोजन की तैयारी में जुटे थे. वहीं, 9 अप्रैल 2018 को राजघाट पर कांग्रेस के उपवास से ठीक पहले एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसके बाद तमाम मीडिया चैनल और सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया. हुआ यूं कि अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ जैसे वरिष्ठ नेताओं के दिल्ली के नामी रेस्तरां में पूड़ी-छोले खाने की तस्वीर वायरल हो गई. फिर क्या था. भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोल लिया.

कांग्रेस देश में दलितों पर बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ राजघाट पर उपवास करके भाजपा को घेरने वाली थी, लेकिन वह खुद घिर गई. मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चा में आ गया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस उपवास का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के ही कुछ नेताओं का पूड़ी-छोले खाते हुए फोटो वायरल हो गया.

पहले ही हो चुकी थी कांग्रेस की किरकिरी

यह धरना कई दिनों से चर्चा में था. देश में बढ़ते कथित दलित उत्पीड़न के मामलों के खिलाफ महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का उपवास (9 अप्रैल, 2018) पर अलग-अलग वजहों से कांग्रेस की ही किरकिरी हुई. दरअसल, राहुल के उपवास पर बैठने से पहले ही विरोध के बीच सिख दंगों में आरोपी कांग्रेस नेताओं जगदीश टाइटलर और सज्जन सिंह को वापस लौटा दिया गया.

मनोज तिवारी ने किया था ट्वीट- 3 घंटे भी नहीं रह सकते

इस पर मामला शांत होता कि एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कांग्रेस के लिए उपहास की वजह बन गई. विवाद बढ़ने के बाद तत्कालीन दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस नेताओं के इस फोटो पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता तीन घंटे भी बिना ‘खाए’ नहीं रह सकते हैं.

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