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दे दनादन! बिना लाइन ट्रेन में चढ़ रहे थे यात्री, आगबबूला वर्दीवाले ने सिखाया सिविक सेंस, बरसाए लट्ठ; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग लाइन में लगे हैं. जो भी बिना लाइन या इधर-उधर से ट्रेन में घुसने की कोशिश करता है, पुलिसकर्मी उन पर डंडा बरसाता है.

By: Deepika Pandey | Published: June 7, 2026 5:13:19 PM IST

भारतीय रेलवे की वायरल वीडियो
भारतीय रेलवे की वायरल वीडियो


Viral Video: आपने अक्सर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर देखा होगा कि ट्रेन और बस आते ही लोग अचानक भगदड़ मचा देते हैं. इसके कारण दूसरों को काफी परेशानी होती है. कई बार भागने के कारण लोगों को चोट भी लग जाती है. हालांकि अगर हर कोई लाइन और कायदे से चले, तो किसी को समस्या न हो. हालांकि  ऐसा कहने पर कई लोग कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती. हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक ही पुलिस कर्मी ने लोगों को सिविक सेंस सिखा दिया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

वीडियो में क्या है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों यात्रा लाइन में खड़े होकर ट्रेन के डिब्बों में घुस रहे हैं. जो कोई भी लाइन तोड़ने और इधर-उधर से जबरन लाइन में घुसने की कोशिश करता है. पुलिसकर्मी उनमें दे दनादन लाठियां मारता है. वहीं अगर कोई धोखे से खिड़की के जरिए ट्रेन में घुसने की कोशिश करता है, तो भी वो उन्हें पीटता है. ये वीडियो सामने आने के बाद लोग पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहे हैं.

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जमकर कमेंट्स कर रहे लोग 

इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय लोगों को इसी तरह के पुलिसकर्मी की जरूरत है. पुलिसकर्मी को सैल्यूट है. दूसरे यूजर ने लिखा, ‘आइए उन लोगों की पिटाई का जश्न मनाएं जिनके ऐसे व्यवहार की वजह सिस्टम की नाकामी है, न कि उनकी कोई बुरी आदत या नागरिक समझ की कमी के कारण. एक यूजर ने लिखा, ‘लोग लाइन में इसलिए नहीं लगते क्योंकि ट्रेनों में उनके लिए पर्याप्त सीटें ही नहीं होतीं! हर कोई हवाई जहाज़ या AC कोच का खर्च नहीं उठा सकता. हवाई जहाज़ में भी लोग इसी तरह चढ़ते-उतरते हैं, वहां कोई मारकर दिखाए. गरीब लोग हमेशा ज़्यादती का शिकार बनते हैं और लोग सिस्टम पर सवाल उठाने के बजाय इसका जश्न मनाते हैं.’

‘पीटी टीचर स्कूल में भर्ती हो जाएं, तो…’

एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘जब स्कूल के पीटी टीचर पुलिस में भर्ती हो जाएं, तो ऐसा ही होता है.’ एक ने लिखा कि अगर स्कूल में मास्टर सिविक सेंस सिखा देता, तो बहुत समय बच जाता. एक ने लिखा कि डंडा खाए बिना ये लोग सीख ही नहीं सकते. एक ने लिखा कि आखिरकार भारत में कहीं भी ट्रेन के लिए एक सही लाइन देखने को मिली, जो बहुत दुर्लभ है.

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