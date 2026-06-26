पुलिस की चौकसी ने अपराधियों के मंसूबों पर फेरा पानी, CMS कैश वैन से दो करोड़ की चोरी का था इरादा; अपराधी हिरासत में

Vaishali News: वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सीएमएस कंपनी की कैश वैन से दो करोड़ रुपये लूटने की कोशिश की. हथियारबंद बदमाशों ने वैन को घेरकर कर्मचारियों को बंधक बनाने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ, ग्रामीणों की तत्परता और पुलिस की घेराबंदी से वारदात विफल हो गई.

वैशाली जिला के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी पोखर के समीप अपराधियों ने सीएमएस कंपनी की एक कैश वैन को लूटने की दुस्साहसिक कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता ने नाकाम कर दिया. इस घटना में पुलिस ने एक अपराधी को पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

दो करोड़ रुपये लेकर निकली थी कैश वैन

मिली जानकारी के अनुसार, सीएमएस कंपनी की कैश वैन महुआ स्थित सेंट्रल बैंक से दो करोड़ रुपये लेकर हाजीपुर के विभिन्न एटीएम में नकदी डालने के लिए निकली थी. जैसे ही गाड़ी महुआ थाना क्षेत्र के बाईपास मोड़ के समीप पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे पांच अपराधियों ने उसे घेर लिया.

ड्राइवर की समझदारी से नाकाम हुई वारदात

ड्राइवर ने घबराने के बजाय गाड़ी की गति तेज कर दी और सायरन बजाते हुए आगे बढ़ने लगा. सायरन और शोर सुनकर आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और कैश वैन को सुरक्षा घेरा मिल गया.

ग्रामीणों और पुलिस की घेराबंदी में फंसे बदमाश

ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर दी. अचानक बढ़ते दबाव को देखकर अपराधी घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मौके से दबोच लिया.

पिस्तौल और छह कारतूस के साथ तीन अपराधी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही सदर-2 डीएसपी गोपाल मंडल और डीआईयू टीम मौके पर पहुंची. तलाशी के दौरान गिरफ्तार अपराधी प्रभात कुमार और प्रेम कुमार के पास से एक पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इनके एक और साथी अमन को भी पकड़ 12 घंटे के भीतर पुलिस ने धर दबोचा.

सुरक्षा गार्ड पर मिलीभगत का संदेह

पुलिस ने संदेह के आधार पर कैश वैन के सुरक्षा गार्ड को भी हिरासत में लिया है. उस पर अपराधियों को सूचना देने और लाइनर की भूमिका निभाने का शक जताया जा रहा है. सुरक्षा गार्ड समेत दो लोगों से पूछताछ की जा रही है.