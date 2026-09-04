Home > देश > बजरंगबली की कृपा भी नहीं बचा पाई, युवक का सिर फोड़ने पर स्वतंत्र भारद्वाज पर शिकंजा; बुलंदशहर से पुलिस ने दबोचा

बजरंगबली की कृपा भी नहीं बचा पाई, युवक का सिर फोड़ने पर स्वतंत्र भारद्वाज पर शिकंजा; बुलंदशहर से पुलिस ने दबोचा

Swatantra Bhardwaj Detained: हाल ही में स्वतंत्र भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने निशु आजाद के पिता का सिर फोड़ा, फिर भी वो जेल के बाहर है. इस बयान के वायरल होते ही उन्हें बुलंदशहर से पुलिस ने उसे धर दबोचा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 4, 2026 4:25:05 PM IST

स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया गया
स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया गया


सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुई लड़की निशु आजाद मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से हिरासत में ले लिया है. स्वतंत्र भारद्वाज पर गाजियाबाद निवासी संजय कुमार का सिर फोड़ने का आरोप है. हाल ही में उसने एक पॉडकास्ट में बताया कि उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस होना चाहिए. फिर भी वो जेल से बाहर आ गया. इस बयान के बाद इसमें सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका की भी एंट्री हो गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए मांग होने लगी. 

पूछताछ की जा रही

निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमले के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने 4 सितंबर को बुलंदशहर से हिरासत में लिया. जानकारी के मुताबिक पुलिस उसे चोला थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. 

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पॉडकास्ट में बताया था कई नेताओं का वो करीबी है

दरअसल, एक हालिया पॉडकास्ट में स्वतंत्र भारद्वाज ने संजय कुमार पर हमले का जिक्र किया था. और बताया था कि उसने एक युवक का सिर फोड़ा, फिर भी वो से जल्द ही छूट गया. इतना बताते हुए उसने कहा कि बिहार के मंत्री चिराग पासवान और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा उसके बड़े भाई हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के नेता-कार्यकर्ता संसद मार्ग थाने पहुंचे और स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. साथ ही उसने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उस पर बजरंगबली की कृपा है, जिस वजह से वो बच गया. नहीं तो बहुत बुरा हो जाता है. उसके इस पॉडकास्ट ने पूरी राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है. और सत्ता पक्ष भी बैकफुट पर दिख रही है. 

72 घंटे में गिरफ्तारी का मिला था आश्वासन

सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों से करीब दो घंटे की बातचीत के बाद आरोपी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का फैसला हुआ. साथ ही संजय कुमार का दोबारा मेडिकल कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी जा सकती है. पुलिस ने 72 घंटे के भीतर भारद्वाज की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था.

यह खबर भी पढ़ें: CJP प्रोटेस्ट में दलित आदमी का सिर फोड़ा… कौन है स्वतंत्र भारद्वाज? जिसका बिहार और दिल्ली CM के मंत्री से है खास कनेक्शन!

Tags: swatantra bhardwajswatantra bhardwaj detained
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