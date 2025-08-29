Pakistani terrorists in Bihar: तीन पाकिस्तानी आतंकियों की बिहार में एंट्री की खबर निकली झूठी, पुलिस ने बताई सच्चाई

Nepal India border alert: बिहार में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब यह खबर आई कि नेपाल के रास्ते तीन पाकिस्तानी आतंकी भारत की सीमा में घुस आए हैं फिर क्या था पुरे बिहार को अलर्ट कर दिया गया। यहां तक कि उन आतंकियों पर इनामी राशि भी घोषित कर दी गई लेकिन फिर क्या हुआ? पुलिस मुख्यालय ने नेपाल के रास्ते तीन पाकिस्तानी आतंकियों के बिहार में प्रवेश की बात से इनकार कर दिया है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि जिन तीन संदिग्ध आतंकियों हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान की बात हो रही है, वे नेपाल से ही मलेशिया गए हैं। उनके भारत में प्रवेश का कोई प्रमाण नहीं है।

आपको बता दें कि राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) पंकज दाराद ने शुक्रवार को बताया कि कुछ आतंकवादियों के नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करने का संदेह है। उनके नाम और पासपोर्ट की जानकारी भी साझा की गई है, लेकिन यह घटना 15 अगस्त से पहले की है।

उस समय, भारत-नेपाल सीमा पर तैनात बिहार पुलिस की विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) समेत जिला पुलिस को सतर्क कर दिया गया था।

अलर्ट के दौरान, भारत-नेपाल सीमा से लगे सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाते हुए कड़ी जाँच की गई।

जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों की पुष्टि नहीं ( Links with Jaish-e-Mohammed not confirmed)

एडीजी ने बताया कि तीनों संदिग्धों के पासपोर्ट की जानकारी की जाँच की गई तो पता चला कि तीनों दुबई से नेपाल आए थे, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद से उनके संबंधों की पुष्टि नहीं हो सकी।

आपको बता दें कि इन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का संदेह था। गुरुवार को मोतिहारी पुलिस ने इन तीनों संदिग्धों की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की थी।

