POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को राहत, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार, नहीं रद्द की गई अग्रिम जमानत

Swami Avimukteshwaranand Pocso Case: सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. इस सुनवाई में प्रयागराज POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत दी गई थी. उन पर नाबालिगों के कथित यौन शोषण के आरोप लगे हैं. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने की. शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि हाई कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को सही तरीके से नहीं देखा.

सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने पूछा कि अगर शिकायतकर्ता को नाबालिगों के शोषण की जानकारी पहले से थी, तो पुलिस के पास जाने में 6 दिन की देरी क्यों हुई. इस मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि वह पूजा और यज्ञ में व्यस्त थे.

किस वजह से दी गई थी जमानत?

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 मार्च को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत देते हुए कहा था कि मामले में कुछ बातें असामान्य हैं. कोर्ट ने गौर किया कि नाबालिगों ने अपने परिवार के बजाय एक बाहरी व्यक्ति यानी शिकायतकर्ता को घटना के बारे में बताया. हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि POCSO एक्ट की धारा 29 के तहत आरोपी को दोषी मानने की कानूनी धारणा गिरफ्तारी से पहले लागू नहीं की जा सकती.

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कोर्ट ने उठाया देरी पर सवाल

कोर्ट ने शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए. साथ ही शिकायतकर्ता ने पूजा में व्यस्त होने का दावा किया. इसी दौरान एक दूसरे मामले में पुलिस को आवेदन भी दिया था. हाई कोर्ट ने मीडिया की भूमिका पर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि कई हिंदी न्यूज चैनलों ने FIR दर्ज होने के बाद नाबालिग पीड़ितों के इंटरव्यू दिखाए, जो POCSO एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों का उल्लंघन है.

मौनी अमावस्या पर स्नान कर रहा था आरोपी

कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस दिन शिकायतकर्ता को कथित घटना की जानकारी मिली. उसी दिन आरोपी और स्थानीय प्रशासन के बीच मौनी अमावस्या पर संगम स्नान को लेकर विवाद भी चल रहा था. इसके कारण मामले में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.

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