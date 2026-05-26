Home > देश > PNG वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! अब बंद नहीं होगा आपका पुराना LPG कनेक्शन, जानिए नया नियम

PNG वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! अब बंद नहीं होगा आपका पुराना LPG कनेक्शन, जानिए नया नियम

LPG PNG New Rule: सरकार ने PNG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. अब LPG कनेक्शन पूरी तरह बंद नहीं होगा. ट्रांसफर वाउचर के जरिए जरूरत पड़ने पर पुराने गैस कनेक्शन को फिर से आसानी से चालू कराया जा सकेगा.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 26, 2026 12:01:44 PM IST

PNG वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! अब बंद नहीं होगा आपका पुराना LPG कनेक्शन, जानिए नया नियम


LPG PNG New Rule: देश में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. इसी दिशा में हाल ही में ‘एक घर, एक ईंधन’ नीति को लेकर सख्ती दिखाई गई थी. इस नियम के तहत जिन घरों में पाइप नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन चालू था, उन्हें घरेलू LPG सिलेंडर छोड़ने के निर्देश दिए गए थे. नियम लागू होते ही कई लोगों में चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें अपना पुराना गैस कनेक्शन सरेंडर करना पड़ रहा था.

हालांकि अब सरकार ने लोगों की परेशानी को समझते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने नए संशोधन के जरिए ऐसा ऑप्शन दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म नहीं करना पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In

 अब LPG कनेक्शन रहेगा सेफ

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति LPG से PNG पर शिफ्ट होता है तो उसे 30 दिनों के अंदर पुराने LPG कनेक्शन को बंद कराने के लिए आवेदन करना होगा. लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये दी गई है कि उपभोक्ता चाहें तो कनेक्शन पूरी तरह सरेंडर करने की बजाय ‘ट्रांसफर वाउचर’ ले सकते हैं.

ये ट्रांसफर वाउचर भविष्य के लिए एक सुरक्षा प्रमाण की तरह काम करेगा. यानी आपका LPG कनेक्शन रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर दोबारा आसानी से चालू कराया जा सकेगा. इससे लोगों को ये डर नहीं रहेगा कि PNG लेने के बाद उनका पुराना गैस कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.

 नौकरीपेशा और किराएदारों को मिलेगा फायदा

सरकार का ये फैसला खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है जो अक्सर शहर बदलते रहते हैं. नौकरीपेशा कर्मचारी, छात्र और किराए पर रहने वाले परिवार अब बिना चिंता के PNG का इस्तेमाल कर सकेंगे.

मान लीजिए कोई परिवार अभी ऐसे शहर में रह रहा है जहां PNG सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बाद में उसे ऐसे इलाके में जाना पड़े जहां पाइप गैस की सुविधा नहीं है. ऐसी स्थिति में नया LPG कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उपभोक्ता अपने ट्रांसफर वाउचर के जरिए पुराने कनेक्शन को फिर से एक्टिव करवा सकेंगे. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.

 उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा देना है. साथ ही इससे गैस सिलेंडरों की गलत तरीके से जमाखोरी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी.

सरकार का ये कदम मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. अब लोग बिना किसी डर के PNG को अपना सकेंगे और जरूरत पड़ने पर LPG सुविधा भी दोबारा प्राप्त कर पाएंगे. इससे देश में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को अधिक सुविधाजनक ऑप्शन भी मिल सकेगा.

Tags: home-hero-pos-1LPG PNG New RulePNG New Rule
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप...

May 25, 2026

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

खराब होने से बचाएं हरा धनिया! जानिए 5 बेस्ट स्टोरिंग...

May 25, 2026
PNG वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! अब बंद नहीं होगा आपका पुराना LPG कनेक्शन, जानिए नया नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PNG वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! अब बंद नहीं होगा आपका पुराना LPG कनेक्शन, जानिए नया नियम
PNG वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! अब बंद नहीं होगा आपका पुराना LPG कनेक्शन, जानिए नया नियम
PNG वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! अब बंद नहीं होगा आपका पुराना LPG कनेक्शन, जानिए नया नियम
PNG वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! अब बंद नहीं होगा आपका पुराना LPG कनेक्शन, जानिए नया नियम