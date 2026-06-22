घर में PNG कनेक्शन है? LPG सिलेंडर सरेंडर करने की सलाह, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

Petrolium Ministry New Law: पेट्रोलियम मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, जिन घरों में पाइप वाली गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अपना पुराना घरेलू LPG सिलेंडर अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा. डुप्लीकेसी रोकने और सब्सिडी का सही लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने यह सख्त नीति लागू की है.

सरकार के नए नियमों के तहत ऐसे उपभोक्ताओं के एलपीजी गैस कनेक्शन रद्द किए जा सकते हैं. मंत्रालय द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर आवश्यक कदम न उठाने पर आपके घर में सिलेंडर की डिलीवरी हमेशा के लिए रोकी जा सकती है.

उपभोक्ताओं के लिए मुख्य जानकारी और नियम

क्या करें: पीएनजी कनेक्शन लगवाने के बाद 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर और रेगुलेटर संबंधित गैस एजेंसी को वापस कर दें.

समय सीमा: जिन उपभोक्ताओं के इलाके में पहले से पीएनजी की सुविधा है, उन्हें अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है.

स्थानांतरण (Transfer) का विकल्प: यदि आप अक्सर शहर बदलते हैं, तो सिलेंडर सरेंडर करने के बजाय एजेंसी से ‘ट्रांसफर वाउचर’ प्राप्त कर सकते हैं. इससे आप भविष्य में बिना पीएनजी वाले इलाके में जाने पर अपना एलपीजी कनेक्शन फिर से चालू करवा सकते हैं.

अगर एक ही परिवार या एक ही पते पर कई एलपीजी कनेक्शन चल रहे हैं, तो नियमों के मुताबिक आपको अतिरिक्त कनेक्शन वापस सौंपने होंगे. एक परिवार में केवल एक ही गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी.

नियम न मानने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई

जिन उपभोक्ताओं के पास PNG पाईप लाईन गैस की सुविधा मौजूद है, उनको अपना LPG गैस सिलेंडर सरेंडर करना होगा. ऐसा न करने पर सरकार द्वारा उपभोक्ता के सिलेंडर को हमेशा के लिए बंद करने का प्रावधान है. जिन इलाकों में पीएनजी की बुनियादी संरचना (Infrastructure) तैयार है, वहां के उपभोक्ताओं को नोटिस देकर एक निश्चित समय दिया जा रहा है. अगर इस दौरान उपभोक्ता पीएनजी में शिफ्ट नहीं होते हैं, तो डीलर उनके एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और रिफिल (गैस रीलोडिंग) की सप्लाई को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे.

किन उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

यह नियम केवल उन्हीं इलाकों के लिए है जहां पाइप वाली गैस की लाइन बिछ चुकी है. जिन गांवों या कस्बों में अभी पीएनजी की सुविधा नहीं है, वहां पहले की तरह ही एलपीजी सिलेंडर मिलते रहेंगे. इसके अलावा, यदि तकनीकी कारणों से किसी घर में पाइपलाइन डालना संभव नहीं है, तो गैस कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर एलपीजी का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है.