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सिर्फ खेती ही नहीं, अब बिजनेस से भी छापें पैसा! सरकार दे रही ₹10 लाख की मदद; बस करना होगा ये छोटा सा काम

किसानों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है. सिर्फ पैसा ही नहीं, किसान भाईयों को फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने और इसमें काम करने-करवाने की पूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी. यहां जानिए कौन सी है ये योजना और इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 10, 2026 9:16:51 AM IST

सिर्फ खेती ही नहीं, अब बिजनेस से भी छापें पैसा! सरकार दे रही ₹10 लाख की मदद; बस करना होगा ये छोटा सा काम
सिर्फ खेती ही नहीं, अब बिजनेस से भी छापें पैसा! सरकार दे रही ₹10 लाख की मदद; बस करना होगा ये छोटा सा काम


किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं. ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिनसे खेती के खर्चों को कम किया जा सके. इस बीच एक कृषि योजना ऐसी भी है जो किसानों की आय को दोगुना करने में पूरा सहयोग करती हैं. हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की, जिसकी तहत किसान भाइयों को फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए न सिर्फ 10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है, बल्कि इससे जुड़ी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराने का प्रावधान है. इस योजना मुख्य मकसद सिर्फ किसानों की आय बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. जानें सरकार की इस स्कीम का कैसे फायदा मिल सकता है-

कैसे मिलेंगे 10 लाख?

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी पीएमएफएमई स्कीम के तहत स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 35 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तक बताई जा रही है. इस आर्थिक मदद से किसान अपनी खेती के साथ-साथ दाल मिल, राइस मिल, अचार-पापड़, जेम-जेली, जूस या अन्य खाद्य पदार्थों की छोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं.

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इस योजना की सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार न सिर्फ आपके उद्यम में होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा वहन करेगी, बल्कि उद्यम की पूरी नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग भी प्रदान करेगी, जिससे आगे जाकर किसान अपने इलाके में बिजनेस करके अच्छा लाभ कमा सकें और अपने इलाके में रोजगार के अवसर पैदा कर पाएं. अच्छी बात ये भी है कि किसान अपने खेत में उगी फसलों से कई प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और उसे अपने ब्रांड नाम से मार्केट में भी उतार सकते हैं.

ट्रेनिंग में सिखाएंगे ये सभी चीजें

जाहिर है कि सरकारी मदद से आप उद्यम तो लगा सकते हैं, लेकिन उद्यम को बेहतर ढंग से चलाने और उससे मुनाफा कमाने के लिए सही जानकारी होना भी आवश्यक है, इसलिए PMFME योजना में आवेदन करने वाले किसानों को अप्रूवल के पास सिर्फ पैसा ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग के हर छोटे-बड़े काम की प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवइड कराई जाएगी.

  • इसमें प्लांट लगाने से लेकर, प्रोडक्ट बनाने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग तक के गुर सिखाए जाएंगे.
  • यदि किसान को अपना प्रोडक्ट बेचने में कठिनाई हो तो सरकारी प्लेटफॉर्मस के अलावा स्वयं सहायता समूह के जरिए प्रोडक्ट मार्केट  में उतारे जाते हैं.
  • जब सरकार की मदद और  प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ किसान का प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो लोगों का विश्वास और भी बढ़ जाता है.

कैसे लें योजना का लाभ?

यदि आप भी PMFME योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को फॉर्म भरने के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी सब्मिट करने होते हैं, जिसमें आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लांट लगाने के लिए जमीन के कागज आदि. किसान चाहें तो सहकारी समिति या किसा उत्पादक संगठन से जुड़कर भी योजना का लाभ ले सकते हैं.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Agriculture SchemeBusiness Ideagovernment schemePM Kisan YojanaPM-Kisan scheme
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