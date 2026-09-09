PMAY-U 2.0 Rental Housing: नौकरी के लिए शहर आए हैं? इस स्कीम में मिल सकता है सस्ता किराए का घर; लेकिन ये है शर्त

PMAY-U 2.0 Rental Housing: शहर में नौकरी मिल जाए तो सबसे बड़ी चिंता कई बार नौकरी नहीं, बल्कि उसके पास रहने के लिए सस्ती छत की होती है. खासकर प्रवासी मजूदर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले और दूसरे कम पैसे कमाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगा किराया और लंबा सफर कमाई का बड़ा हिस्सा खत्म कर देता है. ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 यानी PMAY-U 2.0 का अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) हिस्सा अहम हो सकता है.

अफोर्डेबल रेंटल-हाउसिंग क्यों है चर्चा में?

अफोर्डेबल रेंटल-हाउसिंग हिस्से में दिलचस्पी फिर से खबरों में है क्योंकि राज्य PMAY-U 2.0 के तहत प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CSMC) और यूनिट्स का रिव्यू करके उन्हें मंज़ूरी दे रही है. 6 अगस्त को CSMC की लेटेस्ट मीटिंग तक, ARH वर्टिकल के तहत लगभग 13,046 यूनिट्स को मंज़ूरी दी जा चुकी थी, जिसमें पहले की बड़ी मंज़ूरियों में से ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बताई गई थीं.

मुंबई-बेंगलुरु में रहने वालों को कैसे मिलेगा फायदा?

मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े माइग्रेंट डेस्टिनेशन भी PMAY-U 2.0 के तहत आते हैं, क्योंकि यह स्कीम देश भर के सभी कानूनी कस्बों और नोटिफाइड शहरी इलाकों पर लागू होती है. हालांकि, असल में उपलब्धता अभी भी राज्य और शहर की अथॉरिटी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रपोज़ और अप्रूव किए जा रहे प्रोजेक्ट पर निर्भर करती है.

लो-इनकम ग्रुप के परिवारों को टारगेट करता है ARH

ARH कंपोनेंट मुख्य रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लो-इनकम ग्रुप (LIG) के परिवारों को टारगेट करता है. इसके संभावित बेनिफिशियरी में शहरी माइग्रेंट, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन वर्कर, कामकाजी महिलाएं, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं, जिन्हें अपने काम की जगह के पास कम या मीडियम टाइम के लिए घर की ज़रूरत होती है.

यह वर्टिकल, जो सितंबर 2024 से स्कीम का हिस्सा है, का मकसद उन शहरी परिवारों के लिए सस्ते किराए के घर बनाना है जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो इसे खरीदने या बनाने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं. स्कीम में कवर होने का मतलब यह नहीं है कि फ्लैट मिल जाएगा.

सिर्फ एलिजिबल होने से नहीं मिलेगा घर

सबसे पहले, राज्य या शहर की बॉडी को ज़रूरत का पता लगाना होता है किसी खास इलाके में कितने माइग्रेंट वर्कर या कम इनकम वाले परिवारों को किराए के घरों की ज़रूरत है. फिर उन्हें, या उनके साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनी को, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोज़ल तैयार करना होता है. यह प्रपोज़ल कई लेवल की मंज़ूरी से गुज़रता है पहले राज्य लेवल पर और फिर, जहाँ ज़रूरत हो, सेंट्रल लेवल पर.

इन मंज़ूरियों के मिलने के बाद ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या कन्वर्ज़न शुरू हो सकता है. जब तक यह पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, तब तक लोगों के किराए के लिए किराए के फ्लैट मौजूद नहीं होते. इसलिए, भले ही मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर कागज़ पर इस स्कीम के तहत आते हैं, लेकिन आज एक सस्ता किराए का घर ढूंढ रहे वर्कर को वह तभी मिलेगा जब राज्य और शहर के अधिकारियों ने उस इलाके में ऐसे प्रोजेक्ट पहले ही प्लान किए हों, उन्हें मंज़ूरी दी हो और बनाया (या कन्वर्ट किया) हो.

माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सस्ते किराए के घर बनाने के दो मॉडल

डायरेक्ट हाउसिंग-अलॉटमेंट प्रोग्राम के उलट, किराए का हिस्सा डिमांड पर आधारित है, और इसे दो मॉडल के ज़रिए लागू किया जा रहा है. पहले के तहत, सरकारी पैसे से बने खाली घरों की मरम्मत, रेट्रोफिटिंग और उन्हें पब्लिक एजेंसियों या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के ज़रिए किराए की यूनिट में बदला जा सकता है. दूसरे के तहत, पब्लिक या प्राइवेट एंटिटी एलिजिबल EWS और LIG परिवारों, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कामकाजी महिलाओं और दूसरे टारगेटेड ग्रुप्स के लिए अपनी ज़मीन पर किराए के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, उन्हें चला सकती हैं और मेंटेन कर सकती हैं.

इन प्रोजेक्ट्स से पानी की सप्लाई, सैनिटेशन, सीवरेज या सीवरेज सिस्टम, अंदरूनी सड़कें और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की उम्मीद है. प्रोजेक्ट के आधार पर, इनमें हेल्थ फैसिलिटीज़, क्रेच और लिमिटेड कमर्शियल स्पेस भी शामिल हो सकते हैं. किराए लोकल सर्वे के आधार पर तय किए जाते हैं, जबकि बदले हुए घरों के किराए को तय लिमिट के अंदर समय-समय पर बदला जा सकता है.

उपलब्ध यूनिट, किराया और ऑक्यूपेंसी जैसी जानकारी यूनिफाइड वेब पोर्टल और लोकल शहरी निकायों की वेबसाइट पर अपडेट करना ज़रूरी है. इस स्कीम के तहत रहने की जगह ढूंढ रहे लोगों के लिए, प्रैक्टिकल सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि PMAY-U 2.0 में सस्ते किराए मिलते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि ये यूनिट कहाँ उपलब्ध हैं, इनकी कीमत कितनी है और क्या ये उन मज़दूरों और परिवारों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं जिनकी ये सेवा करने के लिए हैं.