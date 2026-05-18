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कमाई का नया सरकारी फॉर्मूला: फ्री में लगवाएं Wi-Fi और आस-पड़ोस वालों को डेटा बेचकर छापें पैसे!

यदि आप भी अपने घर पर वाई-फाई सेटअप लगवाने का सोच रहे हैं तो पैसे खर्च करने के बजाए सरकार की फ्री वाईफाई स्कीम का लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत सरकार की तरफ से आपके घर पर वाईफाई राउटर इंस्टॉल कराए जाएंगे. आप चाहें तो इंटरनेट को रिचार्ज कूपन के जरिए लोगों को बेचकर पैसा भी सकते हैं.

By: Kajal Jain | Published: May 18, 2026 12:17:53 PM IST

कमाई का नया सरकारी फॉर्मूला: फ्री में लगवाएं Wi-Fi और आस-पड़ोस वालों को डेटा बेचकर छापें पैसे
कमाई का नया सरकारी फॉर्मूला: फ्री में लगवाएं Wi-Fi और आस-पड़ोस वालों को डेटा बेचकर छापें पैसे


PM-Wani Scheme: अभी तक आपके घर पर लगे वाई-फाई को अपने पर्सनल या ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल करते थे. हर महीने इंटरनेट यूज करने के लिए आपको रिचार्ज भी कराते रहना होता है, लेकिन अब से हर महीने रिचार्ज की टेंशन खत्म. आप चाहें तो इंटरनेट को बेचकर अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं पीएम-वानी योजना की, जिसके तहत फ्री इंटरनेट कनेक्शन लगवाने के लिए आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है. बस आवेदन की आसान प्रोसेस और सर्विस एजेंट फ्री में आपके घर पर वाईफाई राउटर इंस्टॉल करके जाते हैं. फिर आप चाहें तो अपने इंटरनेट को बेचकर पैस भी कमा सकते हैं. जानिए इसके फायदे और इसे इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस-

क्या है PM-Wani Scheme?

पीएम वानी योजना को प्राइम मिनिस्टर वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface) स्कीम के नाम से जानते हैं, जिसे साल 2020 में लॉन्च किया गया था. आज इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों, गांव, कस्बों और छोटे शहरों में हाई-स्पीड इंटरनेट मुहैया कराया जा रहा है.

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जैसे कुछ साल पहले तक टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, ठीक वैसे ही पीएम-वानी का इंटरनेट सेटअप एक पब्लिक डेटा ऑफिस की तरह काम करता है. हालांकि ये आपकी मर्जी है कि आप इसे पर्सनली यूज करना चाहते हैं या वाईफाई के इंटरनेट को बेचकर कमाई करना चाहते हैं.

कैसे लगवाएं फ्री वाईफाई कनेक्शन?

PM-Wani योजना के तहत आप भी अपने घर पर या ऑफिस में वाईफाई राउटर इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो पहले आपको एक पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस बनाना होगा. जो एक व्यक्ति, दुकान या संस्था के नाम पर हो सकता है. इसी के तहत सरकार आपको हॉट-स्पॉट लगाने की परमिशन देती है.

कैसे बनाएं पब्लिक डेटा ऑफिस?

पीएम वानी स्कीम के तहत पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस बनाने के लिए सारल संचार (Saral Sanchar) पोर्टल पर जाकर अपने PDO का रजिस्ट्रेशन कराएं. यहां आवेदक को अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. जब एप्लीकेशन पूरी तरह फिल हो जाए तो सबमिट करना होगा. आपका आवेदन पहले वेरिफाई किया जाएगा और मंजूरी मिलते ही घर पर फ्री वाईफाई राउटर इंस्टॉल कर दिया जाएगा. सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको न कोई पैसा देना और न ही कोई लाइसेंस बनाना है.  

वाई-फाई बेचकर कैसे कमाएं पैसा?

पीएम वानी स्कीम के तहत जो भी PDO बने हुए हैं, वो अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं. ये एक पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की तरह काम करता है, जिसके तहत डेट पैक उपलब्ध कराए जाते हैं. आपके आस-पास के लोग चाहें तो ये डेटा पैक खरीदकर सस्ते में इंटरनेट यूज कर सकते हैं.

कितने सस्ते हैं डेटा पैक?

यदि आप भी पीएम वानी योजना के तहत सस्ते इंटरनेट डेटा पैक का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी पीडीओ से संपर्क कर सकते हैं. आप चाहें तो अपने मोबाइल में Nanovise Let’s Connect, Data PMWani, Wi-DOT या Ambe PM WANI ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं.

  • इन सभी ऐप्स पर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन और OTP वेरिफिकेशन किया जाता है.
  • इसके बाद होम पेज पर लॉग इन करके अपने लोकेशन को ऑन करना होगा. 
  • जहां ‘Hotspots Nearby’ पर क्लिक करके नजदीकी PM Wani WiFi हॉटस्पॉट को चुन सकते हैं.
  • इन ऐप्लीकेशन पर फ्री वाले प्लान से लेकर या पेड प्लान तक उपलब्ध होते हैं.
  • अपनी आवश्यकता के मुताबिक प्लान चुनकर UPI, वॉलेट या वाउचर से पेमेंट किया जा सकता है.

क्या है पीएम वानी के डेटा पैक?

  • 6 रुपये का प्लान: 1 दिन, 1 जीबी डेटा
  • 9 रुपये का प्लान: 2 दिन, 2 जीबी डेटा
  • 18 रुपये का प्लान: 3 दिन, 5 जीबी डेटा
  • 25 रुपये का प्लान: 7 दिन, 20 जीबी डेटा
  • 49 रुपये का प्लान: 14 दिन, 40 जीबी डेटा
  • 99 रुपये का प्लान: 30 दिन, 100 जीबी डेटा

ये भी पढ़ें:- धरती पर और कितने दिन का डीजल-पेट्रोल बचा है? ये कब तक खत्म हो जाएगा? ये आंकड़े होश उड़ा देंगे!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Free Internet ConnectionPM Wani SchemeWifi Router
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