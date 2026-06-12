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PM Vishwakarma Yojana से अपने हुनर को दें उड़ान: Free ट्रेनिंग के साथ सरकार देगी स्टाइपेंड, टूलकिट और सस्ते लोन की सुविधा; जानिए पात्रता-डोक्यूमेंट और जुड़ने का तरीका!

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हाथ के दस्तकार और हुनरमंद कारीगरों को ट्रेनिंग के साथ-साथ ₹500 रोजाना स्टाइपेंड, ₹15,000 टूलकिट वाउचर और 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक का लोन मिल रहा है. जानें पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 12, 2026 1:23:31 PM IST

PM Vishwakarma Yojana से अपने हुनर को दें उड़ान...
PM Vishwakarma Yojana से अपने हुनर को दें उड़ान...


केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें मिलकर देश के गरीब और मजदूर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं से जुड़ने वालों को सरकार की तरफ से सस्ता लोन, ट्रेनिंग, आर्थिक मदद, ग्राउंड सपोर्ट, ब्याज दरों में रियायत, सर्टिफिकेशन से लेकर और भी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती है. ऐसी ही एक योजना देश के कमजोर वर्ग को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने का काम कर रही है. हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जो हमारे देश के युवाओं, कारीगरों और छोटे हुनरमंदों की किस्मत बदल रही हैं. आगर आप भी अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने पारंपरिक काम को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का फायदा उठा सकते हैं. जानिए पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के फायदे, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और संबंधित डिटेल्स-

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे

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क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना?

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने और हुनर के दम पर पहचान दिलाने के शुरू की गई है. सरकार का कहना है कि हाथ से बना चाहे जो प्रोडक्ट हो, वो सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित न रहें, बल्कि देश से वर्ल्ड लेवल पर अपना मार्केट क्रिएट करें.

यदि आप भी हाथ के दस्तकार, शिल्पकार या कारीगर है तो पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने पर ट्रेनिंग,आर्थिक मदद, सस्ता लोन, ग्राउंड सपोर्ट, लोन की ब्याज दरों में छूट और सर्टिफिकेशन जैसी सुविधाएं दी जाती है. जो लोग पारंपरिक कारीगर हैं, हुनरमंद हैं लेकिन सही ट्रेनिंग, आधुनिक औजार और संसाधनों की कमी है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर अपने भविष्य को सही दिशा दे सकते हैं.

पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको क्या-क्या मिलेगा? 

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करने पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है. उन्हों ट्रेनिंग से लेकर नया काम चालू करने के लिए टूल किट, आर्थिक मदद, लोन आदि की सुविधा दी जाती है ताकि आप बिज़नेस रेडी हो जाएं और अपना खुद का काम चालू कर सकें.

सर्टिफिकेशन: विश्वकर्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग करने पर आपको एक ‘विश्वकर्मा सर्टिफिकेट’ और आईडी कार्ड मिलेगा, जिससे मार्केट में आपको एक सर्टिफाइड कारीगर के रूप में पहचान मिलेगी

ट्रेनिंग पीरियड: आधुनिक तौर-तरीके सीखने के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग मिलेगी. बेसिक ट्रेनिंग 5 से 7 दिनों की होगी. एडवांस कोर्स 15 दिन या अधिक दिन के लिए हो सकता है

पॉकेट मनी: जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, सरकार की तरफ से रोजाना ₹500 स्टाइपेंड यानी भत्ता मिलेगा ताकि आपका काम न छूटे और नुकसान न हो.

हाथ के कारीगरों के लिए वरदान बनी PM Vishwakarma Scheme

आर्थिक मदद: सही से ट्रेनिंग करने पर आपके बैंक खाते में ₹15,000 का ई-वाउचर डाल दिया जाएगा , जिससे आधुनिक टूलकिट खरीद सकते हैं.

सस्ता लोन: 3 लाख तक का बिना गारंटी का लोन मिलेगा. पहली किस्त में 1 लाख रुपये मिलेंगे जो आपको 18 महीने के अंदर चुकाने होंगे. दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये मिलेंगे जिसे 30 महीने तक चुका सकते हैं.

ब्याज में छूट: लोन चुकाने के लिए ठीक-ठाक टाइमलाइन के अलावा लोन की ब्याद दर 5% रखी गई हैं. इसमें सरकार भी आपका हाथ बटाएगी.

कैशबैक की सुविधा: पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत अपना बिजनेस शुरू करके डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो ट्रांजेक्शन पर अलग से कैशबैक की सुविधा. 

कौन-कौन कर सकता है अप्लाई?

  • प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
  • आपकी उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए.
  • बताए गए 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक से जुड़े होने चाहिए. 
  • एक परिवार से एक ही सदस्य विश्वकर्मा स्कीम का लाभ ले सकता है.
  • सरकारी नौकरी करने वाले या परिवार में सरकारी नौकरी होने पर लाभ नहीं मिलेगा
  • पिछले 5 सालों में केंद्र या राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना (PMEGP, PM SVANidhi, Mudra) से लोन या लाभ न लिया हो.

पीएम विश्वकर्मा योजना में कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

कहां और कैसे आवेदन कर सकते हैं?

पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (Common Service Centre-CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन पर पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmvishwakarma.gov.in पर भी रजिस्टर, लॉग इन और अप्लाई कर सकते हैं.

दस्तावेज: यदि आप भी स्किल ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और राशन कार्ड होना चाहिए.

आवेदन की प्रक्रिया: यदि जन सेवा केंद्र या सीएसी सेंटर के जरिए आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरकर पोर्टल पर सब्मिट किया जाएगा. जहां आपका आधार वेरिफिकेशन यानी फिंगर प्रिंट या आई स्कैन हो सकता है.

वेरिफिकेशन: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करने के बाद आपके ग्राम प्रधान या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आपके काम  या हुनर का सत्यापन किया जा सकता है. सभी जानकारी सही मिलने पर आप पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, आर्थिक मदद, लोन आदि का लाभ ले पाएंगे.

ये भी पढ़ें:- महिलाओं की मौज! सरकार सीधे बैंक खाते में भेजेगी ₹3,000; जानिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ में कैसे और कहां करना है अप्लाई!

Tags: Employment Schemegovernment schemePM Vishwakarma Yojanaskill development
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